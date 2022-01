Tutti pazzi per Alessia Quarto, la ragazza tradita di C’è posta per te. ”L’amore può finire ma abbiate il coraggio di chiudere”.

La storia tra Giovanni e Alessia è stata la prima storia di tradizione dell’edizione 2022 di C’è posta per te.

Alessia, la ragazza di Boscoreale (provincia di Napoli) tradita dal marito con la cugina – con le sue espressioni cult, diventa in poche ore un fenomeno del web, raggiungendo più di 100 mila followers in pochi giorni “Ma come la tiene? La tiene d’oro”.

Dietro queste espressioni che potrebbero apparire ironiche si nasconde un forte dolore per la ragazza. ”Mi ha tradito quando avevo appena perso mio figlio”. Afferma Alessia ai microfoni della Radiazza di Gianni Simioli. ”Io ora sto meglio, ma ho passato davvero dei tempi duri, ho scelto di pensare a me” . Come dice Geolier: Pur s’amm sta mal, ma è meglij sta mal’ ca mmurì

Il popolo del web sembra schierarsi da due parti. Alcuni a favore di Alessia ed altri a favore di Giovanni, ma diventa emblematica anche la figura di Gennaro Quarto, il papà di Alessia: ”Sono sempre stato l’ultimo a sapere”.

Ma la vera domanda che si pongono tutti da dove nasce quella famosissima frase, molto antica: “Ma come la tiene? La tiene d’oro”. Domanda Simioli.

”Sono una napoletana scugnizza, una giovane donna molto legata alle origini partenopee”