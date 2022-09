Tutti uniti per Vincenzo.

Per la “Nazionale Attori” direttamente da Made in Sud, Enzo Fischetti, Francesco Cicchella, Vincenzo De Honestis, Alessandro Bolide, Enzo e Sal, Mino Abbacuccio, Ciro Ceruti, Salvatore Gisonna e Cristiano Di Maio, ancora gli attori Gennaro Silvestro, Ciro Esposito e Salvatore Catanese, da Colorado i Villa PerBene, le webstar Emanuele Ceruti e Stefano Siviero, gli speaker Pippo Pelo, dj Aniceto e Fabio Still, il nutrizionista atleti élite, Luca Di Tolla e il duo Gigi & Ross, mentre per il “Team Vecchie glorie dello sport” allenato dal giornalista Rai e Presidente dell’Unione Stampa Sportiva Italiana, Gianfranco Coppola, vedrà in capo lo storico capitano del Napoli Francesco Montervino con gli ex compagni Emanuele Calaiò e Luca Altomare e ancora l’ex calciatore della Lazio della Nazionale Christian Manfredini e gli ex calciatori Gigetto Serrapede e Vincenzo Leccese.

Madrine dell’evento, “Luisa e Floriana” Sex and the Sud.

Presenta Sonia Di Domenico con la partecipazione di Claudio De Vivo atleta paralimpico, primato italiano nei 1500 metri.

Un evento targato Associazione Meridiani

