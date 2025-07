Tutto pronto per il Lobefalo’s Summer Party

- pubblicità -

Il Lobefalo’s Summer Party torna il 10 luglio 2025 nella suggestiva location di Villa Signorini Events & Hotel grazie alla disponibilità del responsabile Corrado Sorbo, professionista dell’accoglienza e promotore di eccellenze territoriali. Il party ritorna con una nuova energia, guidata da Pasquale Lobefalo, figlio del visionario Franco Lobefalo. Non solo erede, ma protagonista: modello affermato, fondatore della Pasquale Lobefalo Fashion Academy e titolare della Pasquale Lobefalo Management, agenzia di moda, organizzazione eventi e management di testimonial televisivi.

Un’eredità che si trasforma in futuro

Pasquale Lobefalo raccoglie il testimone del padre Franco, portando avanti il sogno con stile, professionalità e cuore.

“Mio padre credeva nel potere delle emozioni condivise. Io voglio continuare a farle vibrare.”

Una squadra di eccellenze

Accanto a Pasquale, un team di professionisti che rendono ogni dettaglio un capolavoro:

Con la direzione tecnica di Dario Duro , noto manager del settore degli eventi e della ristorazione, responsabile dell’organizzazione dell’evento.

, noto manager del settore degli eventi e della ristorazione, responsabile dell’organizzazione dell’evento. Federica D’Angelo Wedding Planner & Event Creator. Sarà una notte di eleganza, spettacolo e vibrazioni cosmiche .

Wedding Planner & Event Creator. . Daniela Del Prete , Ufficio Stampa ufficiale e Presidente dell’Associazione Dagal Creations APS , realtà riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la promozione artistica e culturale.

, Ufficio Stampa ufficiale e Presidente dell’Associazione , realtà riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la promozione artistica e culturale. Marianna Pignatelli, referente per le Riviste Nazionali, voce autorevole della comunicazione editoriale, amica e collega della giornalista Daniela Del Prete — legate da anni di lavoro. Un legame fatto di parole, intuizioni e progetti che oggi si fondono in un evento memorabile.

Ed è SOLD OUT: una notte già leggendaria

L’evento è ufficialmente SOLD OUT. Villa Signorini si prepara ad accogliere:

Personaggi del Cinema, della Tv, della Moda e dello Sport che hanno già confermato la loro presenza in memoria di Franco Lobefalo

che hanno già confermato la loro presenza in memoria di Franco Lobefalo Show Cooking con vari chef Campani

con vari chef Campani Fotografi e troupe televisive

Stampa nazionale e riviste di settore

Eccellenze territoriali del food & beverage

Il dress code: White

Come da tradizione, il dress code sarà rigorosamente bianco per tutti. Un simbolo di purezza, eleganza e luce, che trasformerà Villa Signorini in un tempio di stile e magia,il tutto accompagnato dalla musica di Packy Stile Music and Event Designer.

La conduzione sarà affidata al giornalista Erennio De Vita, volto iconico della televisione campana, presentatore ufficiale di Miss Italia da oltre trent’anni. La sua presenza è sinonimo di qualità, ritmo e spettacolo: una garanzia per una serata che vuole lasciare il segno.

Segui @lobefalosparty su Instagram per aggiornamenti, anticipazioni e contenuti esclusivi. Il countdown è iniziato. Il sogno continua. E questa volta… brillerà ancora di più.