Tuttohotel continua con le mostre Vision Hotel e GHD Green Hotel Design

Pubblico numeroso e interesse per Tuttohotel alla Mostra d’Oltremare di Napoli, si percepisce a vista, e in aumento, anche oggi al terzo ed ultimo giorno di fiera.

Vale la pena perciò soffermarsi su alcuni aspetti vincenti che fanno della manifestazione non solo un appuntamento di business, ma anche di ispirazione e aggiornamento rispetto alle tendenze del mercato turistico alberghiero ed extra alberghiero.

“Vision Hotel” tra queste è sicuramente l’intuizione vincente, il centro dell’iniziativa, con una mostra in scala 1:1 che presenta i diversi ambienti di un hotel realizzati dagli architetti e studi di progettazione che lavorano in questo ambito. Una fonte di ispirazione, ma anche una vetrina sulle novità concettuali e tecnologiche da vivere immergendosi appieno tra le aree proposte, camere, spa, bagni e aree comuni come un albergo simulato. Una straordinaria esperienza B2B per il comparto alberghiero ed extra alberghiero tra cui agriturismo, spa, case vacanza, glamping, eccetera. Con il supporto di aziende leader, per soluzioni personalizzate e arredi su misura pensati per l’ospitalità mediterranea. Non a caso il tema dell’anno è “Tailor-made hospitality: ospitalità su misura”, declinato dagli architetti in modi differenti.

Wellness 7.0 dell’architetto Massimo Giordano presenta “Hotel in Motion”, è un progetto che interpreta lo spazio ricettivo come un organismo in continua evoluzione, capace di coniugare funzionalità, sostenibilità, innovazione tecnologica e bioedilizia, con un approccio progettuale destinato a rivoluzionare il mondo dell’ospitalità sostenibile, utilizzando materiali rinnovabili ad alte prestazioni energetiche. Gli Architetti Diodoro Carrera e Donatella Parlato con l’installazione “Un’altra casa!” presentano un progetto che interpreta lo spazio ricettivo come un ambiente capace di far sentire l’ospite accolto, protetto e a proprio agio, come in una vera abitazione, tra colori caldi e servizi che puntano al comfort assoluto.

Ars Constructa con l’architetto Manuela Tirrito presenta “Zen Suite: Spazio in Equilibrio”, da un’idea di ospitalità ispirata all’essenzialità delle forme, attraverso il linguaggio architettonico orientale, reinterpretato in chiave contemporanea, tra linee essenziali, e funzionalità di una suite armonica, che crea continuità in un giardino o terrazzo immerso nel verde, dove giochi di luci e ombre costituiscono un’atmosfera di quiete tra quinte naturali per invitare l’ospite a fermarsi e ritrovare benessere. Un’interpretazione capace di adattarsi a contesti ed esigenze differenti in ogni luogo.

E per finire l’Architetto Francesco Della Femina con l’installazione “Rifugio Mediterraneo su misura”, presenta un progetto che interpreta l’interior design alberghiero come un abito cucito intorno all’identità della struttura, traducendo in forma concreta la visione sartoriale dell’interior design, filosofia applicabile ovunque con un risultato di progetti sempre unici, riconoscibili e fortemente caratterizzati.

Ed ancora di pregio l’area GHD Green Hotel Design che si affianca a Vision Hotel e impreziosisce Tuttohotel. Curata da Fervistudio Outdoor dell’architetto Antonio Visone, presenta l’installazione “E.D.E.N.” (Eastern – Disposition – Experience – Natural), come zona dedicata alle soluzioni out door green e sostenibili, con prodotti per le vacanze open air. Percorso progettuale immersivo che invita i visitatori a vivere a contatto con la natura, in ambienti rilassanti che coniugano design, confort e suggestione. Ma la creatività e l’offerta di Tuttohotel non si ferma, quest’anno anche con novità su cui puntare, focus aperti sulle aree dedicate Villas Experience Conference, Bar Tender Show e Beach Club Expo.