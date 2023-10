Uànema: festa degli altri vivi – seconda edizione da sabato 28 a mercoledì 1

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Uànema: Festa degli altri vivi – 2ª edizione, la rassegna promossa dal Comune di Napoli che si svolgerà dal 28 ottobre al 1° novembre 2023 – ultimo giorno di visite guidate ad ingresso gratuito – a cui si aggiungerà uno special event previsto per il 2 novembre.

Da sempre la cura dei morti ha rivestito una particolare importanza culturale nella tradizione partenopea. Ed è proprio per onorarli rivelando il lato grottesco della morte in un liberatorio inno alla vita, l’Amministrazione comunale ha deciso di promuovere una serie di eventi e di attività culturali volte a far scoprire e a diffondere la cultura delle anime del Purgatorio a Napoli.

La rassegna prevede 3 macro-categorie di eventi totalmente gratuiti: visite guidate presso chiese ed ipogei, performance teatrali e musicali e proiezioni cinematografiche notturne.

Una serie di aperture straordinarie serali e notturne consentirà, infatti, di visitare alcuni degli ipogei in cui il rito ha preso forma nel corso dei secoli, con un programma che si arricchisce di nuovi siti tutti da scoprire: alle chiese di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, di Santa Luciella ai Librai, di San Giovanni Maggiore, di Sant’Anna dei Lombardi, dei SS. Cosma e Damiano a Secondigliano e al complesso museale dell’Augustissima Arciconfraternita dei Pellegrini, si aggiungono la chiesa di Santa Maria della Misericordia ai Vergini e la Basilica di San Pietro ad Aram. L’elenco dei siti che, in via eccezionale, saranno fruibili di sera comprende anche l’ipogeo dei Cristallini, le catacombe di San Gennaro e San Gaudioso e il cimitero delle 366 Fosse.



Anche quest’anno i giovani musicisti della Scalzabanda accompagneranno turisti e napoletani in un articolato itinerario in “superficie”. Nei giorni 28 e 30 ottobre il vivace corteo musicale sarà scandito dall’esecuzione di canzoni ma anche dalla presentazione dei temi storici, artistici e religiosi che caratterizzano i due percorsi, quello dal Lazzaretto a Piazza San Domenico Maggiore e quello di via Toledo.

La rassegna proseguirà con performance musicali e teatrali, spettacoli di danza e maratone cinematografiche per riscoprire il culto delle anime del Purgatorio e i luoghi della città che ne conservano la memoria.

Il fitto calendario di “Uànema: Festa degli altri vivi – 2ª edizione” si arricchisce quest’anno con l’aggiunta di un imperdibile special event: il 2 novembre al TIN – Teatro Instabile di Napoli andrà in scena Alessandro Gori – Lo Sgargabonzi con “10 monologhi sulla morte”, uno spettacolo leggero e profondo che parla del nostro destino, per riflettere sulla bellezza della vita ed esorcizzare la paura della morte.

Programma Uànema 2023 (268.05 KB)