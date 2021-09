Ultimate le riprese del film “Andiamo avanti… Le due strade del successo” di Michele Lunella.

Concluse le riprese del nuovo film di Michele Lunella “Andiamo avanti… Le due strade del successo”. Il film, girato a Napoli, vuole essere un segnale di ripartenza per un settore profondamente scosso dall’inattività forzata a causa del Covid-19 e, in generale, per l’Italia.

“Andiamo avanti… Le due strade del successo” illustra tematiche attuali, di interesse comune, offrendo vari spunti di riflessione. Il cast, formato principalmente da giovani alla prima esperienza cinematografica, vede la partecipazione di Maria Monsè (attrice e showgirl) e Tommaso Scala (ex tronista di Uomini e Donne).

Il regista e produttore Michele Lunella ha dichiarato: “Sono molto orgoglioso del lavoro svolto. Desideravo realizzare questo film da tempo con l’intento di portare sul grande schermo una condizione frequente tra i ragazzi che sognano di raggiungere il successo nel settore dello spettacolo. Al di là della storia principale, ho arricchito la sceneggiatura avvalendomi della preziosa collaborazione dell’amico Carlo Finale (attore, regista e sceneggiatore) per dare spazio ad argomenti che toccano diversi ambiti e fasce d’età. Alla luce dell’impatto della pandemia, che ha devastato il mondo e che ha cambiato abitudini e modo di vivere, ho voluto che la trama rispecchiasse l’attuale contesto storico per lanciare un messaggio di ripartenza rivolto a tutti”.

Sinossi.

Adriano (Valerio Bianconi), Chiara (Fausta Nanna), Giuliano (Tommaso Scala), Cristina (Natascia Magri) e Marta (Elisabetta Schipano), uniti dall’ambizione di farsi strada nel mondo dello spettacolo, abitano insieme in un grande appartamento.

Chiara è una cantante ed è membro di una band composta da altri due elementi: Gianluca (Gianluca Tornese) e Francesca (Francesca Panaro).

Adriano, cantante, si esibisce nel corso di serate e cerimonie in attesa che qualcuno si accorga delle sue doti.

Giuliano è un attore comico molto bravo, studia recitazione da quando era bambino e sogna di poter fare uno spettacolo tutto suo.

Marta, pur non essendo particolarmente attratta dai palcoscenici e dalla vita mondana, condivide l’appartamento con il gruppo a causa di un passato burrascoso: la madre non ha mai accettato la sua omosessualità e l’ha cacciata di casa.

Cristiana è un’avvenente modella, una persona arrivista e senza scrupoli. Ciò che conta, per lei, è raggiungere il successo a tutti i costi.

La storia si muove intorno alle vicende dei cinque coinquilini ai quali si affiancheranno altri personaggi: Sofia (Flavia Tremante), Monica (Loredana Fiorentino), Agente discografico (Maria Monsè), Produttrice televisiva (Alexandra Borzea), Mary (Mariachiara Casillo), Avv. Corelli (Giuseppe Gargiulo), Dottore (Francesco Raponi), Gianni (Catello Passaro), Teodora (Silvia Casali), Istruttrice acquagym (Patrizia D’Angeli). L’arrivo della pandemia cambierà inevitabilmente il modo di vivere e di pensare di ogni singolo personaggio e andare avanti resta l’unico obiettivo.