Ultimi giorni di MagicChristmas a MagicLand

MagicLand, il parco divertimenti più amato del Centro-Sud Italia, celebra l’ultimo weekend della sua incantevole stagione natalizia con un’esperienza magica da non perdere. Fino al 6 gennaio 2025, il parco è immerso nel suggestivo evento MagicChristmas, che trasforma ogni angolo in un mondo fiabesco.

MagicSaldi

Con l’arrivo dei Saldi, anche il parco si è voluto unire a questo periodo di sconti ed offrire i biglietti per visitare il parco durante gli ultimi giorni della stagione natalizia ad un prezzo veramente speciale. A partire da domani, 4 gennaio, sarà infatti possibile acquistare i biglietti, solo online, introducendo il codice sconto MagicSaldi, al prezzo super speciale di 9,90€ invece che 14,90. Il biglietto per i bambini rimane al prezzo di 1€, invece che 5€ alle casse. Non lasciatevi scappare questa occasione di visitare MagicLand e combinare il divertimento a prezzi speciali!

Un weekend da fiaba

MagicLand, grazie alla collaborazione con il Regno di Babbo Natale di Vetralla, ha creato un’atmosfera natalizia senza pari. Il parco si trasforma in un vero e proprio mondo incantato, con oltre 50.000 mq di decorazioni, luci scintillanti e neve artificiale che avvolgono la Main Street, i mercatini natalizi e il maestoso Castello di Babbo Natale. I visitatori potranno anche pattinare su una pista di ghiaccio di oltre 200 mq e vivere esperienze uniche come il percorso Regno AdvenTour, che regala momenti di magia per tutta la famiglia.

Un Natale che emoziona

Oltre agli incantevoli allestimenti e alla meravigliosa atmosfera natalizia, il weekend sarà anche l’ultima occasione per assistere al musical Lucy e il Segreto di Natalloween, un’avventura emozionante che racconta la storia di una stellina del Regno coinvolta in un gioco segreto che trasforma il Natale in una festa di magia e fantasia. Non mancheranno le spettacolari proiezioni di luci, tra cui l’aurora boreale nel planetario Cosmo Academy, che promette di regalare un’esperienza immersiva unica al mondo.

Un weekend imperdibile per grandi e piccini

Non è mai troppo tardi per vivere la magia del Natale a MagicLand! Con i suoi spettacoli, attrazioni e attività pensate per tutte le età, il parco si conferma il luogo ideale per una giornata di svago, emozioni e risate. E grazie ai saldi, potrete portare a casa anche un po’ di magia con i prodotti esclusivi del parco!

Non perdete questa straordinaria opportunità di vivere un Natale da sogno a MagicLand, l’ultimo weekend della stagione natalizia vi aspetta, con emozioni e sconti da non lasciarsi sfuggire!

Per ulteriori informazioni: https://magicland.it/it/landing/saldi