Un anno fa moriva Chiara Jaconis, Napoli la ricorda con un concerto

- pubblicità -

Un gesto profondamente toccante quello che Napoli ha scelto di compiere per ricordare Chiara Jaconis, a un anno dalla sua tragica scomparsa.

Il concerto “Omaggio a Chiara: le note del cuore” non è solo un evento musicale, ma un abbraccio collettivo, un atto di memoria e di affetto che intreccia la cultura, la bellezza e il dolore in un momento di condivisione autentica.

Data e luogo : 14 settembre alle 19:30, Basilica di San Giacomo degli Spagnoli, Piazza Municipio

: 14 settembre alle 19:30, Basilica di San Giacomo degli Spagnoli, Piazza Municipio Organizzazione : Associazione Culturale Suaviter Nova, con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo

: Associazione Culturale Suaviter Nova, con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo Ingresso : Libero fino a esaurimento posti

: Libero fino a esaurimento posti Il coro polifonico diretto dal Maestro Pietro Biancardi eseguirà brani della tradizione classica napoletana, in un’atmosfera di raccoglimento e bellezza

eseguirà brani della tradizione classica napoletana, in un’atmosfera di raccoglimento e bellezza La musica, che Chiara amava profondamente, diventa il linguaggio scelto per ricordarla e celebrarla

A marzo, nel Parco Viviani , è stata piantata una bouganville in sua memoria, simbolo di vita e colore, in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità

, è stata piantata una bouganville in sua memoria, simbolo di vita e colore, in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità La famiglia Jaconis sarà presente, accolta dalla città che ha scelto di custodire il suo ricordo

Le parole dell’assessora Teresa Armato

“Napoli è una città che accoglie, che ricorda, che custodisce i legami più veri. E attraverso iniziative come questa continuiamo a costruire comunità, memoria e bellezza.”

Questo evento è un esempio di come una città possa trasformare il dolore in arte, la perdita in memoria condivisa