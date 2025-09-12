Un anno fa moriva Chiara Jaconis, Napoli la ricorda con un concerto

Un gesto profondamente toccante quello che Napoli ha scelto di compiere per ricordare Chiara Jaconis, a un anno dalla sua tragica scomparsa.
Il concerto “Omaggio a Chiara: le note del cuore” non è solo un evento musicale, ma un abbraccio collettivo, un atto di memoria e di affetto che intreccia la cultura, la bellezza e il dolore in un momento di condivisione autentica.
- Data e luogo: 14 settembre alle 19:30, Basilica di San Giacomo degli Spagnoli, Piazza Municipio
- Organizzazione: Associazione Culturale Suaviter Nova, con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo
- Ingresso: Libero fino a esaurimento posti
- Il coro polifonico diretto dal Maestro Pietro Biancardi eseguirà brani della tradizione classica napoletana, in un’atmosfera di raccoglimento e bellezza
- La musica, che Chiara amava profondamente, diventa il linguaggio scelto per ricordarla e celebrarla
- A marzo, nel Parco Viviani, è stata piantata una bouganville in sua memoria, simbolo di vita e colore, in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità
- La famiglia Jaconis sarà presente, accolta dalla città che ha scelto di custodire il suo ricordo
Le parole dell’assessora Teresa Armato
“Napoli è una città che accoglie, che ricorda, che custodisce i legami più veri. E attraverso iniziative come questa continuiamo a costruire comunità, memoria e bellezza.”
Questo evento è un esempio di come una città possa trasformare il dolore in arte, la perdita in memoria condivisa
