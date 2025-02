Un Carnevale da favola sabato 1 in Piazza Salvatore di Giacomo

- pubblicità -

In occasione delle festività di Carnevale, la Prima Municipalità di Napoli, è lieta di annunciare un evento speciale dedicato ai più piccoli: uno spettacolo per bambini che si terrà il primo marzo alle ore 11:30 in Piazza Salvatore di Giacomo.

L’evento, organizzato dalla società X Eventi & Communication si inserisce perfettamente nell’offerta culturale del Comune di Napoli, è ad ingresso gratuito e promette di regalare ai bambini e alle famiglie una mattinata all’insegna del divertimento e della magia del Carnevale.

Il geniale creatore della fabbrica di cioccolato accompagnerà i bambini in un’avventura teatrale interattiva, immersa in un mondo incantevole e irresistibilmente cioccolatoso. Durante questa esperienza unica, i partecipanti saranno coinvolti in letture ad alta voce che daranno vita a storie affascinanti, mentre giochi interattivi stimoleranno la loro creatività e fantasia. Ogni momento sarà arricchito da coreografie coinvolgenti, che permetteranno ai bambini di esprimersi liberamente e divertirsi in un’atmosfera festosa e gioiosa. Sarà un’esperienza indimenticabile, dove il cioccolato non è solo un dolce, ma un vero e proprio viaggio nel mondo dell’immaginazione!

Lo spettacolo a cura di Alessandro Esposito, Daniela Gentili e Martina Esposito è interpretato da Alessandro Esposito, Martina Esposito, Rossella Migliore, Francesco Savastano e Vincenzo Cacciapuoti.

“Questa iniziativa rientra tra le attività organizzate dalla Municipalità e finanziate dall’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli, guidato dall’Assessora Teresa Armato” – dichiara Giovanna Mazzone, Presidente della Municipalità 1 – “Insieme all’Assessore ai Grandi Eventi, Valerio Cappobasso, e all’Assessore alle Politiche Sociali e al Turismo, Benedetta Sciannimanica, abbiamo voluto valorizzare Piazza Salvatore Di Giacomo, luogo simbolo di Posillipo che, grazie al lavoro congiunto della Municipalità e del Comune, sta ritrovando ogni giorno di più il suo splendore. La riqualificazione della fontana e il miglioramento del decoro urbano sono il segno tangibile di un impegno costante per restituire alla comunità luoghi di aggregazione sicuri e accoglienti. Celebrare qui il Carnevale nasce dalla volontà di rendere questa piazza ancora più viva, attraverso la gioia dei bambini e delle loro famiglie.”

Siamo entusiaste di presentare questo spettacolo per bambini, che rappresenta un momento speciale per festeggiare insieme le tradizioni di Carnevale. Vogliamo creare un ambiente dove i bambini possano divertirsi, ridere e sognare. Ringraziamo la Prima Municipalità di Napoli per questa splendida opportunità, grazie a questa collaborazione, abbiamo la possibilità di contribuire attivamente al miglioramento e alla valorizzazione del nostro territorio. Queste sono le parole delle sorelle Angela e Lucia Andolfo, organizzatrici dell’iniziativa.

Non mancate a questo evento che festeggia il Carnevale con colori, sorrisi e tanta allegria.

L’iniziativa è sostenuta dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli.

Dettagli dell’evento:

Data: 1 Marzo 2025

Ora: 11:30

Luogo: Piazza Salvatore di Giacomo, Napoli

Ingresso: Gratuito

Per ulteriori informazioni, contattare: X Eventi & Communication email: natalemunicapilta1@gmail.com – cell. 3343013800