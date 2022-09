Un mare di zucche per tutto ottobre al Flava Becach di Castel Volturno.

Ma chi l’ha detto che le spiagge vanno vissute solo d’Estate? Di sicuro non gli ideatori di “Un mare di zucche” che, dal primo al 31 ottobre, vedrà Flava Beach di Castel Volturno trasformarsi in un autentico Pumpkin Patch, in stile Usa.

Un evento adatto a tutta la famiglia, ma soprattutto ai più piccoli, che ogni fine settimana – dalle 10 alle 18 – consentirà di divertirsi in riva al mare, scegliendo zucche da decorare o intagliare durante laboratori ad hoc. Sculture-trofeo, da portare a casa e sfoggiare, fino ad Halloween, negli angoli “noir” delle proprie abitazioni.

Fittissimo, il programma del parco, costellato per l’occasione di gonfiabili, aquiloni tridimensionali, scenografiche aree selfie, spettacoli mostruosi, giochi e labirinti da percorrere a cavallo.

Fil rouge, anzi, orange, della manifestazione: la zucca, protagonista indiscussa anche dell’area food, dove sarà possibile degustare dalle lasagne agli gnocchetti, passando per biscotti e perfino liquori a tema.

Tempo permettendo, i più audaci potranno anche noleggiare ombrelloni e lettini, per un tuffo tra un’attrazione e l’altra o per consentire ai papà più stanchi o pigri di rilassarsi sul bagnasciuga.

Divertimento, creatività e spensieratezza, le parole d’ordine di questo imperdibile appuntamento on the beach – in collaborazione con Coldiretti Caserta – all’insegna del versatile frutto… tra i più amati della stagione e non solo.

Il ticket per partecipare ad “Un mare di zucche”, nei weekend, ammonta a 10 euro a persona (gratuito per bambini al di sotto dei 3 anni) e comprende l’accesso al parco con relative attrazioni, mentre la zucca per prendere parte ai laboratori è da acquistare a parte. Il biglietto si potrà comprare sul posto oppure online tramite circuito Etes.

Prevista, inoltre, l’apertura infrasettimanale del villaggio dedicata alle scuole, caratterizzata dall’immancabile raccolta delle zucche con la “classica” carriola, animazione, musica, laboratori con pausa merenda e uno spettacolo ispirato alla leggenda di Jack-o’ lantern, strettamente collegata alla festa di Halloween.

Infoline: 335 8426542

“Un mare di zucche”

1-31 ottobre 2022

Flava Beach (Lido Fiore)

Via Dante Alighieri – Castel Volturno (Caserta)