Un murale per Massimo Troisi a Calvizzano.

L’amministrazione comunale di Calvizzano, in occasione dei 70 anni dalla nascita di Massimo Troisi, ha realizzato un murale dedicato all’attore e regista partenopeo come iniziativa di celebrazione del suo compleanno .

“Eccolo Massimo Troisi. Eccolo il suo volto impresso sulle pareti del nostro comune. All’ingresso del paese in Via Ritiro. È bellissimo. Si tratta di un tributo meritato, un inno ai suoi migliori film, un ringraziamento per averci fatto ridere e sorridere, piangere e riflettere” – dice in una nota il Sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi.

“Sarà un mese di febbraio interamente riservato sia livello locale che nazionale ad un talento della nostra terra partenopea – prosegue Pirozzi – Massimo Troisi è stato un grande e come ogni grande gli viene riconosciuto quello che merita. Calvizzano partecipa attivamente alla celebrazione di un grande attore e regista come lui.” conclude il primo cittadino di Calvizzano. (ANSA).