Officina delle Idee, Ennemme Agenzia di Comunicazione e Michele Buonincontro maestro arte presepiale hanno organizzato una iniziativa denominata, Un Pacco X te. Un Pacco X te è realizzato con i prodotti eccellenti della nostra tradizione.

La presentazione dell’iniziativa presso il Cinema Teatro ACACIA grazie alla disponibilità del dott. Salvatore Filogamo, si è tenuta la conferenza stampa dell’iniziativa denominata, Un Pacco X te 💙 fare bene fa bene. È la seconda iniziativa di solidarietà che parte dal maestro di arte presepiale Michele Buonincontro, già presente nella precedente iniziativa, insieme a Rosa Praticò presidente di officina delle idee responsabile delle donne che fanno impresa di Confesercenti Napoli provincia Avellino e Benevento. Come ideatore di Un Pacco X te 💙 ancora un eccellente compagno di viaggio, Paolo Vaccaro Founder Ennemme agenzia e comunicazione, tutti Insieme con l’unico obiettivo, aiutare le donne vittime di violenza che si trovano nelle case rifugio, rendendo, quei luoghi ancora più agevoli attraverso l’acquisto di suppellettili già richiesti.

I pacchi verranno consegnati dal 30 novembre e si possono prenotare all’indirizzo email, onlus@unpaccoxte.it oppure chiamando i numeri 338 831 9735 oppure 338 441 7727. In un mondo complicato, con un calo di valori senza precedenti, siamo riusciti, ancora una volta, a tessere quella rete di persone, prima ancora di imprenditori che stanno bene se fanno del bene. Il sociale, nel sociale per il sociale. Le imprese donano per una buona causa, il gruppo Scout Cercola 1 li prepara e li consegna a domicilio, laddove richiesto. Il ricavato sarà destinato a rendere migliore il luogo dove le donne vittime di violenza vivono. Ancora 105 vittime a oggi, malgrado tutte le azioni messe in campo una mattanza senza fine. Bisogna lavorare ancora di più ed in tutti i modi possibili per scongiurare ancora femminicidi! Nel nostro piccolo, in un’azione sinergica, abbiamo messo insieme, associazioni di categoria fra le più rappresentative, la solidarietà per la violenza di genere non ha bandiere. Presenti in conferenza stampa il Vice Presidente Nazionale della Confesercenti Vincenzo Schiavo “le imprese donano con slancio per una nobile causa e la Confesercenti con i suoi iscritti non farà mancare il supporto alla iniziativa” Marcella Mantovani Presidente del GDI FIPE Donne Campania “la donazione è il frutto di un impegno sociale che in primis come Azienda Gelatosità e poi come Associazione di categoria da sempre facciamo” Siamo davvero onoratissimi, di aver avuto come gradito ospite il Presidente dell’Humanitas, Roberto Schiavone da Favignana “ribadisco l’importanza dell’iniziativa impegnandomi, in prima persona, al fine di contribuire alla mission del pacco x te” Rosario Lopa Consulta Nazionale per l’Agricoltura e Turismo, “Il valore della iniziativa Un Pacco X te 💙 è duplice, perché garantisce la bontà dei prodotti donati, in un’ottica di solidarietà, produzioni della tradizione campana possano essere un’ulteriore valore aggiunto, e aiutare le persone meno fortunate in questo particolare momento storico che ci apprestiamo a vivere durante le festività natalizie… Il nostro è un forte impegno, per la sostenibilità ambientale, ma anche per la promozione e valorizzazione, insieme alla tutela dei prodotti locali e nazionali ma principalmente del consumatore. Porto il saluto del dott. Salvatore Schiavone, direttore ufficio Italia meridionale ICQRF, già Comandante Polizia Locale Regione Campania che per motivi istituzionali non è potuto intervenire” In rappresentanza degli Istituti Scolastici Iervolino il Coordinatore Didattico, Giovanni Di Cicco con una rappresentanza di docenti e alunni che hanno gestito egregiamente l’accoglienza. Ciro Thierry Perrella, che ringraziamo, ha già dato la sua disponibilità a donare un divano come richiesto dalla casa rifugio. Importante conclusione della conferenza stampa che ha visto tutti pronti a sostenere, anche oltre l’iniziativa, in una fattiva collaborazione e sensibilizzazione, pensando e confermando che la libertà della donna, passa innanzitutto dal diritto al lavoro, tanto si sta facendo e tanto ancora si deve fare. La violenza economica è sempre più presente, in rapporto di coppia, dove un amore tossico subdolamente, tende sempre più a crearla. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno realizzato insieme a noi questa iniziativa: L’Abbondanza del Pane, La Torrente, Kbirr, Pasticceria Salvatore Varriale, Bottega Michele Buonincontro, Iervolino “I Carissimi”, Crispo confetti, Deapan, Fiera del Mobile, Gelatosità, Toys center, Cartoindustria, Pasticceria Liccardo, Maurizio De Costanzo per il supporto fotografico Franco Capasso Clubeconomy per il supporto video. Adesso non ci resta che aspettare le vostre numerose richieste per l’acquisto di Un pacco X te 💙. Ci siamo dati un primo traguardo, 200 pacchi da vendere e siamo sicuri di raggiungerlo a breve. Vi diamo appuntamento alla consegna delle suppellettili! Un Pacco X te 💙 fare bene fa bene https://www.facebook.com/unpaccoxte.