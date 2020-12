“Un secolo di storia. Cento anni di cultura a Napoli” su Zoom e Facebook lunedì 21.

Lunedì 21 dicembre alle ore 17 su piattaforma zoom e sulla pagina Facebook della Guida editori si presenta il volume “Un secolo di storia. Cento anni di cultura a Napoli”. Intervengono l’editore Diego Guida, lo storico Ciro Raia e la presidente della Fondazione Famiglia di Maria Anna Riccardi.

Con l’acquisto del volume che racconta i 100 anni di storia culturale di Napoli e della casa editrice Guida, contribuirai alle attività della Fondazione Famiglia di Maria in Via Salvatore Aprea, 52 (Napoli) impegnata da molti anni nel quartiere san Giovanni a Teduccio come presidio di giustizia sociale per valorizzare e incentivare le attività di tutta l’area Est di Napoli. L’intero incasso delle vendite sarà devoluto alla fondazione presieduta da Anna Riccardi.