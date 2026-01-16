Un successo che diventa dono: dai Mercatini di Natale 5.000€ per il Santobono

- pubblicità -

Dopo il grande successo dei Mercatini di Natale di Pietrarsa, che tra il 29 novembre 2025 e il 6 gennaio 2026 hanno registrato 102.000 visitatori, Simone Canzano e Gianmauro Sannino, imprenditori campani e organizzatori dell’evento, hanno celebrato questo importante traguardo con una serata speciale dedicata al loro team e alla solidarietà.

L’iniziativa si è svolta il 15 gennaio 2026 nella suggestiva cornice dell’ex Galoppatoio Reale di Portici, con l’obiettivo di rafforzare il gruppo di lavoro che ha contribuito al successo della settima edizione dei Mercatini e di sostenere la Fondazione Santobono Pausilipon.

asta artistica a cura di Francesco Di Leva, che ha consentito di raccogliere 5.000 euro, interamente destinati alla Fondazione. Hanno partecipato numerosi ospiti, tra cui l’Assessore della Regione Campania Vincenzo Cuomo, il Direttore del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa Oreste Orvitti, Gianni Fiorellino, Mavi Gagliardi, Mr. Hyde, Giovanni Quaranta, Adriano Pantaleo ed Emanuela Ammendola, con la conduzione di Barbara Petrillo e Ciro Villano. Momento centrale dell’evento è stata la consegna simbolica dell’assegno alla Dott.ssa Flavia Matrisciano, Direttrice della Fondazione Santobono Pausilipon, e alla Dott.ssa Anna Maria Ziccardi, a testimonianza di un gesto concreto di solidarietà e della volontà degli organizzatori di restituire valore al territorio, unendo festa, gratitudine e impegno sociale. La serata ha confermato un percorso che unisce successo organizzativo, spirito di squadra e responsabilità sociale, valori che contraddistinguono il lavoro di Simone Canzano e Gianmauro Sannino e della loro azienda E20 srl, da anni attiva nella progettazione e realizzazione di eventi capaci di valorizzare il territorio. Un risultato reso possibile anche grazie a un team altamente professionale, con Vittorio Iumiento alla guida della comunicazione e Obiettivi d’Arte alla produzione foto e video. Rama Italian Gourmet ha curato con grande attenzione il menù della serata, garantendo qualità, eleganza e un’esperienza culinaria all’altezza dell’evento. Dopo il successo dei Mercatini di Natale, si guarda ora al futuro con il prossimo appuntamento a Portici, “Mare in Fest 2026”, pensato per continuare a promuovere cultura del territorio, intrattenimento e aggregazione, confermando una visione che mette al centro le persone e la condivisione. Durante la serata si è tenuta un’, che ha consentito di raccogliere, interamente destinati alla Fondazione. Hanno partecipato numerosi ospiti, tra cui l’