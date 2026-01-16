Un successo che diventa dono: dai Mercatini di Natale 5.000€ per il Santobono

Momento centrale dell’evento è stata la consegna simbolica dell’assegno alla Dott.ssa Flavia Matrisciano, Direttrice della Fondazione Santobono Pausilipon, e alla Dott.ssa Anna Maria Ziccardi, a testimonianza di un gesto concreto di solidarietà e della volontà degli organizzatori di restituire valore al territorio, unendo festa, gratitudine e impegno sociale.
La serata ha confermato un percorso che unisce successo organizzativo, spirito di squadra e responsabilità sociale, valori che contraddistinguono il lavoro di Simone Canzano e Gianmauro Sannino e della loro azienda E20 srl, da anni attiva nella progettazione e realizzazione di eventi capaci di valorizzare il territorio. Un risultato reso possibile anche grazie a un team altamente professionale, con Vittorio Iumiento alla guida della comunicazione e Obiettivi d’Arte alla produzione foto e video. Rama Italian Gourmet ha curato con grande attenzione il menù della serata, garantendo qualità, eleganza e un’esperienza culinaria all’altezza dell’evento.
Dopo il successo dei Mercatini di Natale, si guarda ora al futuro con il prossimo appuntamento a Portici, “Mare in Fest 2026”, pensato per continuare a promuovere cultura del territorio, intrattenimento e aggregazione, confermando una visione che mette al centro le persone e la condivisione.
Scopri di più da Gazzetta di Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.