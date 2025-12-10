Un trovatello sotto l’albero, per un’adozione consapevole di un cane

I medici Veterinari dell’ASL Napoli 1 Centro ed il Personale Tecnico condurranno nelle piazze e vie napoletane di seguito indicate, alcuni “trovatelli” ospitati presso il Centro comunale di accoglienza cani “La Collina di Argo”, per un incontro diretto con i cittadini al fine di promuovere percorsi di adozione dei cani ospitati presso il suddetto Centro di accoglienza e promuovere la struttura comunale stessa, dove si svolgeranno, successivamente, le pratiche burocratiche finalizzate all’adozione.
Altresì, alla luce della vigente Legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 “Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d’affezione e a prevenire il randagismo”, durante l’evento “Un trovatello sotto l’albero” si illustreranno le tematiche di Igiene Urbana Veterinaria con focus sulle responsabilità e doveri del buon proprietario, sul corretto sviluppo della relazione tra il cane e la famiglia adottante, l’idonea gestione sanitaria e comportamentale dei cani che verranno adottati, al fine di consentire l’integrazione del pet nel contesto familiare e sociale e di prevenire l’abbandono.
Inoltre, verranno informati i cittadini sulle tematiche inerenti il maltrattamento animale e la prevenzione e tutela della pubblica incolumità dall’aggressione da parte dei cani.
Eventi programmati
Il percorso di adozione consapevole “Un trovatello sotto l’albero” avrà luogo dalle ore 10:30 alle ore 12:30 presso:
• Piazza San Pasquale il 6 dicembre 2025;
• Piazza Vittoria, all’ingresso della Villa Comunale, il 13 dicembre 2025;
• Via E. Alvino, angolo Via Scarlatti, il 20 dicembre 2025;
• Piazza dei Martiri il 3 gennaio 2026.
I cittadini che manifesteranno interesse nell’adozione, verranno omaggiati da piccoli gadgets.
Scopri di più da Gazzetta di Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.