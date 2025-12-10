Un trovatello sotto l’albero, per un’adozione consapevole di un cane

- pubblicità -

Il Servizio Tutela dell’Ambiente, della Salute e del Paesaggio ed il Servizio Veterinario Pubblico dell’ASL Napoli 1 Centro, co-gestori del Centro Comunale di accoglienza cani di Via Janfolla nn. 229/245, propongono l’evento, finalizzato all’adozione dei cani ivi ricoverati, che si svolgerà in più date.

I medici Veterinari dell’ASL Napoli 1 Centro ed il Personale Tecnico condurranno nelle piazze e vie napoletane di seguito indicate, alcuni “trovatelli” ospitati presso il Centro comunale di accoglienza cani “La Collina di Argo”, per un incontro diretto con i cittadini al fine di promuovere percorsi di adozione dei cani ospitati presso il suddetto Centro di accoglienza e promuovere la struttura comunale stessa, dove si svolgeranno, successivamente, le pratiche burocratiche finalizzate all’adozione.

Altresì, alla luce della vigente Legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 “Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d’affezione e a prevenire il randagismo”, durante l’evento “Un trovatello sotto l’albero” si illustreranno le tematiche di Igiene Urbana Veterinaria con focus sulle responsabilità e doveri del buon proprietario, sul corretto sviluppo della relazione tra il cane e la famiglia adottante, l’idonea gestione sanitaria e comportamentale dei cani che verranno adottati, al fine di consentire l’integrazione del pet nel contesto familiare e sociale e di prevenire l’abbandono.

Inoltre, verranno informati i cittadini sulle tematiche inerenti il maltrattamento animale e la prevenzione e tutela della pubblica incolumità dall’aggressione da parte dei cani.