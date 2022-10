Una bag per il Purgatorio, premiazione martedì 25 insieme all’Accademia di Belle Arti.

Martedì 25 ottobre 2022, alle ore 17:00, nella splendida chiesa barocca del Purgatorio ad Arco, saranno annunciati e premiati i vincitori del contest “Bag/ck to Purgatory – una bag per il Purgatorio” che ha visto la partecipazione di 110 studentesse e studenti del corso di Design della Comunicazione dell’Accademia di Belle Arti di Napoli. Le illustrazioni prodotte dai giovani creativi sono state esposte da maggio a settembre nel Complesso museale e al pubblico è stata data la possibilità di votare le più gradite attraverso un’apposita urna presente nel Complesso stesso e anche online, fotografando la shopper preferita e pubblicando la foto su Instagram con l’hashtag #votobagck. La votazione popolare ha quindi decretato i tre vincitori del contest, come già è avvenuto per i progetti “cartoline dal Purgatorio” (anno 2014), “un biglietto per il Purgatorio” (anno 2016) e “SLAP – segnalibri dal Purgatorio” (anno 2019), edizioni precedenti che hanno consolidato la cooperazione fra queste due storiche istituzioni napoletane.

Questa infatti è la quarta tappa del percorso di collaborazione nato nel 2014 tra il Complesso museale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco e l’Accademia di Belle arti di Napoli per la sperimentazione di nuove forme di marketing culturale.

Le shopper personalizzate sono tra gli accessori più graditi al pubblico e tra i gadget più collezionati dai turisti che visitano musei e gallerie. Sono anche un efficacissimo strumento per tutte quelle realtà, istituzionali e non, che intendono promuovere e far conoscere eventi, mostre, contenuti o la loro stessa esistenza. La personalizzazione poi, avvalendosi di uno spazio relativamente ampio, quasi quanto una tela o un foglio bianco, può andare ben oltre la riproduzione di un logo. Proprio sull’aspetto della personalizzazione attraverso un’immagine identitaria, quindi pensata appositamente per il luogo, si è focalizzata l’attenzione di questo nuovo progetto.

Gli studenti sono stati invitati, dopo un sopralluogo, a realizzare illustrazioni senza limiti di linguaggi espressivi, tecniche esecutive, approcci interpretativi, con il solo obiettivo di cogliere l’identità visiva del suggestivo sito e con il solo vincolo della riproducibilità tecnica su tessuto.

Le tre shopper vincitrici saranno messe in produzione e vendute presso il bookshop del Complesso museale

” Bag/ck to Purgatory” è un progetto a cura di:

Accademia di Belle Arti di Napoli

Corso di Illustrazione Daniela Pergreffi

Corso di Lettering Gabriella Grizzuti

Studenti del Triennio e del Biennio della scuola di Design della Comunicazione

Coordinamento Enrica D’Aguanno

E con la collaborazione di Resli Tale, Sonia Giampaolo, Ester Vollono

Coordinamento del Complesso museale del Purgatorio ad Arco Francesca Amirante e Vittoria Vaino.

Il progetto è stato finanziato con la vendita dei segnalibri vincitori della precedente iniziativa

“SLAP SegnaLibri dal Purgatorio