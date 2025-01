Una Città per giocare, torna Partenoplay

- pubblicità -

Torna Partenoplay, uno dei più grandi eventi di “Una Città per Giocare”, il progetto dell’Assessorato alle Politiche Sociali – Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza e sostegno alla genitorialità, giunto alla sua 6° edizione.

Partenoplay non è solo un evento dedicato al gioco, ma rappresenta un’importante occasione per valorizzare il ruolo ludico nella crescita e nello sviluppo personale.

L’evento è stato concepito per ribadire come il gioco sia un elemento cruciale in tutte le fasi della vita, contribuendo non solo al divertimento, ma anche allo sviluppo delle competenze sociali, cognitive ed emotive.

Il festival del gioco, che si svolgerà il 25 e 26 gennaio, prevede un programma intenso di giochi e laboratori pensati per coinvolgere i partecipanti in un’attività libera, attiva, stimolante, condivisa ed inclusiva.

Il 24 gennaio, inoltre, si svolgerà una giornata formativa dedicata agli educatori e agli addetti ai lavori. Lo scopo sarà di approfondire l’importanza del gioco come strumento nei contesti formativi ed educativi, offrendo ai partecipanti un’opportunità di confronto e crescita professionale.

Quest’anno il festival si presenta in una nuova location facilmente raggiungibile, la storica Chiesa di San Vitale a Fuorigrotta. La scelta è data dalla volontà di coinvolgere i territori e svolgere attività significative in un quartiere generalmente molto frequentato da bambini e famiglie ma allo stesso tempo con una grande necessità di attività culturali e di socializzazione.

Tutte le attività sono interamente gratuite ed aperte al pubblico con prenotazione tramite i form dedicati sul sito della pagina www.unacittapergiocare.it

L’assessore Luca Fella Trapanese dichiara: “In un mondo in continua evoluzione, è fondamentale riconoscere e valorizzare il potere del gioco nella nostra vita quotidiana. Con Partenoplay, ci proponiamo di creare uno spazio dove bambini e adulti possano unirsi, divertirsi e apprendere insieme attraverso il gioco. Siamo entusiasti di offrire, quest’anno, una nuova location a Fuorigrotta, facilmente accessibile a tutti, e un programma ricco di attività coinvolgenti. La giornata formativa del 24 gennaio rappresenta un’opportunità preziosa per approfondire l’importanza del gioco nell’educazione e nello sviluppo umano. Il nostro obiettivo è quello di fornire strumenti e risorse che permettano agli educatori di integrare il gioco nelle loro pratiche quotidiane, al fine di promuovere un apprendimento significativo e arricchente per tutte le età. Invitiamo tutti a partecipare a questo evento che celebra il piacere e i benefici del gioco, confermando così il nostro impegno nel sostenere una cultura del gioco accessibile e inclusiva per tutti.”

Per informazioni e aggiornamenti sul programma

www.comune.napoli.it

www.unacittapergiocare.it

mail info@unacittapergiocare.it

Telefono/whatsapp: 3205776789