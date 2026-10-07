Una ludoteca da un bene confiscato alla camorra all’Arenaccia, sarà affidata a Don Merola

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Un immobile appartenuto per anni alla criminalità organizzata diventa un presidio educativo e di legalità. È stata inaugurata in via Piazzolla, nel quartiere Arenaccia di Napoli, la ludoteca “A Voce d’e Creature”, nuovo centro destinato a bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni.

Il progetto di don Luigi Merola

La struttura, realizzata in un bene confiscato alla camorra, ospiterà attività quotidiane, percorsi educativi e laboratori inclusivi. Il progetto è promosso dalla Fondazione A’Voce d’e Creature, ente per la tutela dei minori guidato da don Luigi Merola, con l’obiettivo di offrire ai giovani provenienti da contesti difficili un’alternativa alla strada e alla marginalità.

Alla realizzazione del centro hanno contribuito la Fondazione per la scuola italiana, Mediocredito Centrale e Bdm Banca con complessivi 50mila euro. Intesa Sanpaolo, insieme a Cesvi attraverso il “Programma Formula”, ha invece raccolto oltre 101mila euro.

Laboratori, giochi e quattro educatori

Le risorse sono state destinate, tra l’altro, all’acquisto degli arredi, alla realizzazione di laboratori creativi dotati di strumenti multimediali e all’allestimento dell’area giochi con pavimentazione antitrauma e strutture dedicate ai bambini. I fondi consentono inoltre di garantire la presenza di quattro educatori e operatori per l’infanzia e di sostenere le utenze per la durata del progetto.

All’inaugurazione hanno partecipato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il presidente del Consiglio regionale della Campania Massimiliano Manfredi, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il prefetto Michele di Bari. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara è intervenuto in collegamento video.

Piantedosi: “Un messaggio di speranza”

“Inaugurare una ludoteca nella sede della Fondazione ‘A voce de creature’ di Don Luigi Merola, un immobile confiscato alla criminalità organizzata, significa molto più che aprire un nuovo spazio per l’infanzia. La lotta alla criminalità infatti comincia molto prima che si renda necessario l’intervento delle Forze dell’ordine. Comincia quando un bambino viene aiutato a non abbandonare la scuola, quando un adolescente trova un adulto disposto a dedicargli tempo, quando un giovane scopre un talento che non sapeva di possedere. Dire a un ragazzo cosa non deve fare è necessario, ma non basta: occorre mostrargli ciò che può fare”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi

Don Merola: grande gioia

Don Luigi Merola ha definito l’apertura della nuova sede “un momento di grande gioia”, ricordando che con il nuovo centro viene abbassata anche l’età dei minori accolti. “Formare oggi un bambino a Napoli significa non punire un adulto un domani”, ha aggiunto.

Manfredi: “Restituito il bene alla comunità”

Per il sindaco Manfredi, la trasformazione dell’immobile ha “un valore simbolico molto importante”. “Tutti insieme abbiamo lavorato per restituire questo bene alla comunità”, ha concluso.