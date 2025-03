Una Notte al Museo, successo per la serata di Carnevale al Denza

- pubblicità -

Nella suggestiva cornice dell’Istituto Denza, il Carnevale ha assunto un’aura di straordinaria eleganza e raffinatezza grazie all’evento esclusivo “CARNIVAL EXPERIENCE – UNA NOTTE AL MUSEO”.

Un appuntamento unico nel suo genere, che ha saputo fondere magistralmente arte, musica, cultura e intrattenimento, regalando ai partecipanti una notte indimenticabile.

L’evento, curato con grande attenzione dall’Associazione Culturale Noi per Napoli, con il patrocinio morale del Comune di Napoli, in collaborazione con Bruno Bonfiglio Events e in partnership con l’Associazione Culturale Primavera del M° Gianni Panachìa, ha riscosso un enorme successo, coinvolgendo ospiti e artisti in un’esperienza dal fascino senza tempo.

Un viaggio tra sapori e armonie senza tempo

La serata si è aperta con un raffinato aperitivo di benvenuto, accompagnato dalle selezioni musicali di un DJ set, che ha subito creato un’atmosfera conviviale e festosa.

Un buffet ricco e prelibato, curato con maestria da Sole Ricevimenti, ha deliziato gli ospiti con sapori autentici e una presentazione impeccabile.

Tra i momenti più attesi, il recital lirico che ha incantato il pubblico grazie alle straordinarie esibizioni del soprano Olga De Maio e dei tenori Luca Lupoli e Lucio Lupoli, accompagnati al pianoforte dalla talentuosa Natalya Apolenskaja.

Le loro interpretazioni intense ed emozionanti hanno trasportato il pubblico in un viaggio musicale attraverso le più celebri arie operistiche, regalando momenti di pura magia.

Danze d’epoca e un tuffo nell’antichità etrusca

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera della serata, le eleganti danze d’epoca eseguite dal gruppo culturale “Danzando nel Tempo”.

I loro valzer e quadriglie, eseguiti con grazia e maestria, hanno riportato in vita il fasto delle corti ottocentesche, affascinando i presenti con la bellezza di un’epoca lontana.

Uno dei momenti clou dell’evento è stata l’esclusiva visita al Museo archeologico etrusco De Feis, situato all’interno dell’Istituto Denza. Grazie alla preziosa concessione di Padre Giuseppe Montesano, gli ospiti hanno avuto il privilegio di ammirare una straordinaria collezione di circa 800 reperti etruschi, tra cui 250 oggetti provenienti da Orvieto e dall’Etruria, raccolti tra il 1869 e il 1888 dal padre barnabita Leopoldo De Feis. Un’occasione unica per immergersi nella storia e scoprire autentici tesori archeologici, che hanno aggiunto all’evento un valore culturale di inestimabile pregio.

Divertimento, premi e gran finale in pista da ballo

Il gran finale della serata è stato segnato dalla lotteria di Carnevale, che ha visto la premiazione della maschera più bella, con premi prestigiosi offerti da Sensorium Wellness Estetica e Benessere, Agrimercato San Paolo di Campagna Amica e Federazione Coldiretti Napoli.

Un tocco di entusiasmo e allegria che ha reso la serata ancora più coinvolgente.

Dopo tanta arte e cultura, il ritmo è cambiato grazie al DJ Niky Pacelli, che ha trasformato la sala in una vera pista da ballo con un irresistibile revival della musica dance anni ’90. Il pubblico si è scatenato sulle note dei grandi successi dell’epoca, concludendo la notte in un’esplosione di energia e divertimento.

Un successo reso possibile grazie a preziosi partner e sponsor

Un evento di tale portata non sarebbe stato possibile senza il supporto di numerosi partner e sponsor tecnici.

Un sentito ringraziamento va a Sole Ricevimenti, che ha curato il catering della serata, alla Tenuta Jumara e a Vigneto Sigma per la degustazione dei vini, nonché a Caffè Kremoso per il suo prezioso contributo.

Fondamentale il supporto di Anps – Associazione della Polizia di Stato sez. Pozzuoli GRUPPO O.D.V, Italiafelix TV e ArtesTv, Vincenzo Burrone fotografo ufficiale, che hanno contribuito alla promozione e alla copertura mediatica dell’evento.

Conclusione: una notte indimenticabile tra storia, arte e spettacolo

“CARNIVAL EXPERIENCE – UNA NOTTE AL MUSEO” si è confermata un’iniziativa di straordinario successo, capace di unire in un’unica serata tradizione, cultura, intrattenimento e socialità.

Un evento che ha lasciato nel cuore dei partecipanti il ricordo di un’esperienza unica, dove maschere, musica e storia si sono intrecciate in una celebrazione magica della cultura napoletana.

Un appuntamento che, senza dubbio, merita di essere ripetuto e che ha già posto le basi per diventare una delle serate più attese del Carnevale partenopeo.