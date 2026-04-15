Una notte al Museo, venerdì 24 Museo degli Strumenti Astronomici

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INAF – Osservatorio Astronomico di Capodimonte presenta Una Notte al Museo Un viaggio esclusivo tra le meraviglie del cosmo e i tesori dell’astronomia. 24 aprile dalle ore 20:00

Preparatevi a vivere un’esperienza magica sulla collina di Miradois. In una serata speciale, le porte del MuSA (Museo degli Strumenti Astronomici) si apriranno per svelare i segreti di telescopi antichi, orologi di precisione e volumi antichi che hanno segnato la storia della scienza a Napoli e nel mondo.

Accompagnati dagli astronomi di Capodimonte ammirerete la strumentazione scientifica che ha permesso di mappare il cielo per oltre due secoli.

Ma il viaggio non finisce nelle sale del museo: la bellezza del passato incontrerà l’emozione del presente sotto il cielo notturno di aprile.

Nel suggestivo scenario delle terrazze panoramiche e della perfezione architettonica neoclassica dell’osservatorio, potrete osservare la Luna e Giove accompagnati dal racconto e dalla passione degli astronomi di Capodimonte e degli esperti dell’ Unione Astrofili Napoletani.

l’accesso è organizzato in 4 turni

20:00 – 20:30 – 21:30 – 22:00

ingresso su prenotazione

biglietto 7€ a persona