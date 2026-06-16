Una Serata di Stelle per PUPI, 26 settebre in Piazza Plebiscito con la Fondazione di Javier Zanetti

- pubblicità -

Napoli si prepara ad accogliere “Una Serata di Stelle per PUPI”, il grande charity show promosso dalla Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore e dai suoi fondatori Javier Zanetti e Paula de la Fuente, in programma sabato 26 settembre in Piazza del Plebiscito.

L’unione di sport e musica

Un evento unico che unirà musica, sport e spettacolo in una serata speciale dal forte valore sociale e simbolico, nato nell’ambito di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 e Città della Musica.

Un progetto che vuole valorizzare il ruolo dello sport non soltanto come competizione, ma soprattutto come strumento di inclusione, crescita culturale e riscatto sociale per il territorio.

Il Comune di Napoli parteciperà all’iniziativa in qualità di co-organizzatore, condividendone pienamente i valori e le finalità solidali.

La serata, organizzata con il supporto di Oltre Consulting, rappresenterà infatti un’occasione speciale per celebrare i 25 anni della Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore, che supporterà, attraverso il ricavato dell’evento, i progetti in Argentina e le associazioni del territorio di Napoli.

Una serata di Stelle, un pezzo d’Argentina a Napoli

Una Serata di Stelle per PUPI porterà a Napoli un autentico pezzo d’Argentina, celebrando la passione, il calore e il profondo legame che uniscono le due culture.

Al centro dell’iniziativa, la visione condivisa dalla città di Napoli e dalla Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore. Un appuntamento che vuole rendere omaggio a una ricorrenza storica per il popolo argentino: i quarant’anni dal Mondiale vinto dall’Argentina nel 1986.

Primi ospiti annunciati

Piazza del Plebiscito farà da cornice a un grande charity show che vedrà alternarsi sul palco ospiti internazionali e grandi nomi dello spettacolo, fra i quali già confermati LDA, Aka 7even, Max Pezzali, Elisa, Lola Ponce, Gli Autogol e Fabrizio Romano insieme a leggende del calcio con un forte legame con Napoli e l’Argentina, tra cui Ezequiel Lavezzi. Durante la serata sarà previsto un contributo inedito da parte di Max Pezzali ed Elisa.

La serata sarà impreziosita da un emozionante tributo a Diego Armando Maradona, raccontato dalla voce di Federico Buffa, in omaggio al legame eterno tra il campione argentino e la città di Napoli.

America’s Cup

Spazio inoltre all’America’s Cup, la più antica competizione internazionale nella storia dello sport che vedrà Napoli protagonista nel 2027, a conferma del ruolo di primo piano della città sulla scena mondiale. A testimoniare questo legame d’eccellenza sarà Max Sirena, Team Director e Skipper di Luna Rossa, unica rappresentante del nostro Paese, che insieme agli altri team sarà a Napoli dal 24 al 27 settembre per la seconda tappa delle regate preliminari.

Per l’occasione, Piazza del Plebiscito diventerà uno straordinario teatro a cielo aperto, progettato per garantire la migliore visibilità da ogni settore e una piena accessibilità anche per persone con disabilità e utenti in carrozzina.

Biglietti in vendita da domani

I biglietti saranno disponibili da mercoledì 17 giugno, sul circuito TicketOne (online e presso i punti vendita), con una politica di prezzi calmierati a partire da 29 euro, per favorire la massima partecipazione del pubblico e sostenere concretamente la raccolta fondi.

In segno di gratitudine e riconoscenza verso la città partenopea, il progetto solidale della Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore abbraccia anche il territorio di Napoli attraverso la collaborazione con la Fondazione Cannavaro Ferrara: parte del ricavato della biglietteria sarà infatti destinato a realtà locali attive nel sociale, con un’attenzione particolare a iniziative che promuovono lo sport come leva educativa e strumento di riscatto.

I progetti sostenuti

Cinque sono i progetti selezionati sul territorio, conformi ai requisiti previsti del Comune di Napoli, che saranno sostenuti nell’ambito dei propri programmi e iniziative:

I Fuoriclasse di Napoli – Edizione Sportiva — L’Agorà Partenopea APS Calcio Donna a Scampia — A.S.D. Arci Uisp Scampia Tutt’n’ata storia… per vincere domani — Parrocchia Sant’Anna di Palazzo, Parrocchia Santa Maria del Carmine della Concordia, Efraim o.d.v. Programma Sport Senza Frontiere — Sport Senza Frontiere ETS Via dalla Strada… Andiamo per Mare… — Scugnizzi a Vela O.d.V.

Il sostegno economico loro destinato sarà legato al successo della biglietteria: maggiore sarà l’adesione del pubblico, maggiore sarà il contributo concreto alle realtà coinvolte.

Oltre alle iniziative sul territorio, la Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore continuerà a sostenere anche il programma “Lo Sport ci Rende Uguali”, attivo dal 2002 in Argentina: un percorso educativo e ricreativo rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni. L’iniziativa utilizza l’attività sportiva come leva per promuovere integrazione sociale, scolarizzazione e salute dei “pibes” più vulnerabili e delle loro comunità di appartenenza, in coerenza e raccordo con le politiche pubbliche locali.

In aggiunta al numero solidale, attivo nelle settimane a ridosso della serata, la raccolta fondi verrà supportata, per tutta la durata della campagna, attraverso un portale dedicato raggiungibile tramite il QR Code presente su tutti i materiali di comunicazione dell’evento.

DICHIARAZIONI

Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, ha dichiarato:

“Siamo davvero felici di poter accogliere nella nostra città Javier Zanetti, campione straordinario del calcio, ammirato per il suo talento, la sua correttezza e le sue innate doti di leadership, ma soprattutto amato per il suo impegno nel sociale a sostegno delle comunità più fragili.

Non è un caso che sia stato scelto proprio l’anno di Napoli Capitale Europea dello Sport per omaggiare la nostra città, con un grande charity show in piazza del Plebiscito, dove musica spettacolo e sport saranno uniti per una raccolta fondi destinata alle associazioni del territorio che promuovono lo sport e i suoi valori educativi e di inclusività.

C’è poi un aspetto che rende questa giornata ancora più speciale e che ci riporta al profondo legame tra Napoli e l’Argentina, un legame fatto di valori condivisi e che nel tempo è diventato ancora più forte grazie a Diego Armando Maradona, una figura entrata per sempre nel nostro cuore.

Insieme a Javier Zanetti celebriamo dunque ancora una volta questa amicizia speciale tra Napoli e l’Argentina, nel segno dello sport, della generosità e della solidarietà.”

Emanuela Ferrante, Assessora allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, ha aggiunto:

“Una Serata di Stelle per PUPI” rappresenta un appuntamento di straordinario valore per la nostra città nell’anno che celebra il percorso di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, un progetto che stiamo costruendo mettendo al centro lo sport come bene pubblico, strumento di inclusione, crescita e benessere per tutta la comunità.

Essere co-organizzatori di questo grande charity show significa condividere e rafforzare una visione in cui lo sport diventa leva concreta di solidarietà e riscatto sociale, capace di unire culture, generazioni e territori. Napoli, in questo senso, si conferma una città aperta e internazionale, pronta ad accogliere eventi di respiro globale che generano valore non solo sul piano sportivo, ma anche umano e sociale.

La collaborazione con la Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore, nel celebrare i suoi 25 anni di attività, e il coinvolgimento delle realtà del territorio dimostrano come sia possibile costruire reti virtuose che producono opportunità e sostegno concreto per le comunità più fragili, sia a livello locale che internazionale.

In linea con il percorso verso il 2026, vogliamo che ogni grande evento contribuisca a lasciare un’eredità duratura, promuovendo partecipazione, inclusione e diritto allo sport per tutte e tutti. Questa serata sarà dunque non solo un momento di spettacolo e condivisione, ma anche un segnale forte del modello di città che Napoli intende rappresentare in Europa e nel mondo.

Javier Zanetti, fondatore Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore, ha espresso:

“La Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore nasce nel 2001 dal desiderio mio e di mia moglie Paula di creare uno spazio concreto per la tutela dei diritti fondamentali di bambini, bambine e adolescenti. Attiva principalmente tra l’Argentina e l’Italia, la nostra missione è garantire che ogni minore possa crescere in un ambiente sereno e promettente, attraverso strumenti educativi che favoriscano crescita, benessere e riscatto sociale, tra i quali lo sport riveste un ruolo centrale.

Festeggeremo il traguardo dei 25 anni con un grande Charity Show in Piazza del Plebiscito, una serata speciale dedicata alla raccolta fondi per sostenere i nostri progetti attivi nello sport e dedicati all’infanzia e all’adolescenza. Napoli è la città che per spirito e colori è «argentina» per definizione e, oltre al legame storico con la nostra terra, ci unisce una visione comune: lo sport non è solo competizione, ma un motore pulsante di inclusione e benessere. Organizzare l’evento qui, in collaborazione con il Comune, è il nostro modo di onorare Napoli nel suo anno da Capitale Europea dello Sport.”