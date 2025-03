Una targa per Giogiò nel luogo in cui è stato ucciso

- pubblicità -

“La purezza della tua anima e il suono del tuo corno riecheggeranno per sempre nei nostri cuori”.

Sono le parole con cui una targa ricorda Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso il 31 agosto 2023 con un colpo di pistola. Apposta nel luogo in cui il 24enne fu assassinato, in piazza Municipio, la targa è stata scoperta questo pomeriggio dal sindaco Gaetano Manfredi, dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dal prefetto Michele di Bari.

Giogiò, come era chiamato da tutti, era intervenuto in un violento litigio per proteggere un amico aggredito da un gruppo di malviventi. Per quel gesto di altruismo che gli costò la vita, Giovanbattista Cutolo è stato insignito della medaglia d’oro al valor civile.

«Abbiamo voluto inaugurare questa targa in ricordo di Giovanbattista nel luogo in cui ha perso la vita a causa di una violenza cieca, affinché sia un monito per la città e un richiamo all’impegno di Napoli nella difesa della legalità e nella lotta alla dispersione scolastica e a tutte le condizioni che alimentano quel disagio giovanile in cui la violenza trova il suo habitat» ha affermato il sindaco Gaetano Manfredi, che ha ringraziato le autorità presenti e mandato un abbraccio ai familiari e agli amici di Giogiò Cutolo.



«Ringrazio tutte le scuole che hanno partecipato a questa iniziativa – ha proseguito il sindaco – e che, con il loro impegno quotidiano, ci ricordano che investire nei giovani significa investire nel futuro di questa città».



«Con l’impegno comune, lo sforzo collettivo e la dedizione quotidiana delle forze positive – ha concluso Manfredi –, riusciremo a costruire una città capace di offrire sempre più opportunità ai nostri giovani e di contrastare le forze negative che hanno portato alla tragica scomparsa di Giovanbattista, un ragazzo che per Napoli è simbolo di impegno civile, arte e desiderio di costruire un futuro migliore. Nel suo ricordo, tutti noi ci impegneremo per realizzare questo obiettivo».