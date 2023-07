Un’Estate da Re, Roberto Bolle & Friends sabato 22 alla Reggia di Caserta

Roberto Bolle, protagonista assoluto della danza, andrà in scena sabato 22 luglio (ore 21) alla Reggia di Caserta per infiammare il pubblico in una serata che riunisce sullo stesso palcoscenico i migliori interpreti della danza internazionale: un’occasione imperdibile per assistere dal vivo a una performance dell’étoile dei due mondi in un vero e proprio viaggio attraverso la bellezza e la magia di questa forma d’arte.

Prodotto da ARTEDANZASRL, Roberto Bolle and Friends (evento già sold out) è il secondo appuntamento dell’VIII edizione di Un’Estate da RE, rassegna programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno con la direzione artistica del Maestro Antonio Marzullo.

Non solo interprete ma anche direttore artistico, Roberto Bolle avrà accanto a sé alcuni dei più importanti ballerini del mondo: Bakhtiyar Adamzhan (Astana Opera, Astana), Timofej Andrijashenko (Teatro alla Scala, Milano), William Bracewell (The Royal Ballet, Londra), Travis Clausen-Knight (International Guest Artist), Maria Eichwald (International Guest Artist), Nicoletta Manni (Teatro alla Scala, Milano), Yasmine Naghdi (The Royal Ballet, Londra), Madoka Sugai (Hamburg Ballet, Amburgo), Casia Vengoechea (International Guest Artist), con il pianista Marcelo Spaccarotella.

Grazie a questi e ad altri straordinari artisti, i suoi gala sono diventati un efficace strumento di diffusione della danza e delle sue eccellenze a un pubblico trasversale, composto da migliaia di appassionati e non solo: Roberto Bolle infrange costantemente i tabù che costringono il balletto ad arte di nicchia, portando sullo stesso palco grandi classici e coreografie nuove e innovative scegliendo di esibirsi con il meglio della danza mondiale.

Nei cortili della Reggia di Caserta, davanti a circa 3000 spettatori, i dieci ballerini daranno vita a un programma sorprendente: Tre Preludi (coreografia di Ben Stevenson, O.B.E), Il corsaro (coreografia di Marius Petipa), Les Indomptés (coreografia di Claude Brumachon e ripresa coreografica di Benjamin Lamarche), Don Chisciotte (coreografia di Marius Petipa), In Your Black Eyes (coreografia di Patrick de Bana), Coppelia (coreografia di Arthur Saint-Léon), Thaïs (balletto di Roland Petit), “I” (coreografia di Philippe Kratz), Sphere (coreografia di Mauro Bigonzetti, set e light designer di Carlo Cerri e realizzazione grafica di OOOPStudio), con musiche di Wim Mertens, Sergej Rachmaninov, Ezio Bosso, Riccardo Drigo, Ludwig Minkus, Léo Delibes, Jules Massenet, Soundwalk Collective, Alessandro Quarta. Light designer: Valerio Tiberi. Un’opportunità culturale rara e di grandissimo prestigio, un viaggio imperdibile attraverso diversi stili e scuole differenti che suscitano emozioni sempre nuove: divertimento e dramma, ironia ed eleganza, innovazione e tradizione si mescolano sullo stesso palcoscenico.

Un’Estate da RE è musica e danza, ma anche promozione e valorizzazione dei meravigliosi beni culturali del territorio che le fanno da cornice. Un racconto che quest’anno si avvale della collaborazione di Radio Monte Carlo, radio ufficiale della rassegna. Riconosciuta a livello internazionale per il suo sound inconfondibile e la raffinata selezione musicale, la Radio Italiana del Principato di Monaco trasmetterà dalla Reggia di Caserta in concomitanza degli eventi in cartellone. Rosaria Renna e Filippo Firli si alterneranno nella postazione radio allestita per l’occasione e dalla quale si collegheranno con gli studi di Milano, per far vivere l’atmosfera magica degli eventi in programma e raccontare l’immensa bellezza del territorio anche attraverso la voce dei protagonisti. In occasione del gala Roberto Bolle and Friends, sabato 22 luglio dalle ore 20 alle 21 andrà in onda il racconto dell’evento con Rosaria Renna e Laura Ghislandi (FM 98.6 – radiomontecarlo.net).

Infine, tra il pubblico del gala di danza saranno presenti i vincitori del concorso “Bulli di sapone – Rispetto e gentilezza contro la violenza”, progetto contro il bullismo e il cyberbullismo programmato e finanziato dalla Regione Campania attraverso la Scabec e rivolto alle scuole del territorio campano. Protagonisti di una social challenge che li ha coinvolti nell’ideazione e produzione di video condivisi e votati su TikTok, assisteranno allo spettacolo gli studenti dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Ruggero II di Ariano Irpino (AV), dell’Istituto Secondario di Istruzione Superiore “Alfonso Casanova” di Napoli, e degli Istituti Comprensivi Adelaide Ristori di Napoli e D’Angio-Via Vesuvio di Trecase (NA).

Un’Estate da RE tornerà il 24 e 25 luglio con doppio concerto di Zucchero “Sugar” Fornaciari e il 3 agosto con Plácido Domingo e altre grandi star internazionali della musica.

Un’Estate da RE + campania>artecard

In abbinamento al biglietto per gli spettacoli sarà possibile acquistare a un prezzo speciale (20 € per la versione ordinaria e 10 € per quella under 25) l’Artecard 365 lite, il pass a tiratura limitata promosso da campania>artecard che offre l’opportunità di visitare 34 luoghi della cultura della Campania, tra cui la Reggia di Caserta, il Museo Archeologico di Napoli, i parchi archeologici di Pompei, Ercolano e Paestum. (campaniartecard.it)

Reggia Speciale – Un’estate da RE

I possessori del biglietto di uno degli spettacoli di Un’Estate da RE avranno diritto all’ingresso alla Reggia di Caserta a un prezzo agevolato ed esclusivo (10 €), nel periodo compreso tra il 20 luglio e il 5 agosto. (unestatedare.it)