Un’Estate per sognare, Gianluca Luisi in concerto venerdì 6 a Villa San Michele ad Anacapri.

Venerdì 6 agosto alle ore 20 , protagonista del quinto appuntamento della rassegna Un’estate per sognare sarà il virtuoso pianista Gianluca Luisi che riempirà la sala concerto en plein air di Villa San Michele con le pagine di due tra i più celeberrimi compositori di tutti i tempi: Luwdig van Beethoven e Franz Chopin.

Gianluca Luisi è considerato, dai più severi critici internazionali, uno dei migliori pianisti italiani del nostro tempo. I suoi concerti hanno riscosso entusiastici consensi dal pubblico di ogni parte del mondo. Si è esibito in sale prestigiose e in importanti associazioni come la Carnegie Hall, il Musikverein, la Toyota Concert Hall, per lo SchleswigHolsteinMusik Festival e il Festival di Husum, per le“Serate Musicali” di Milano, per il “Tiroler Festspiele” e in molte altre istituzioni musicali italiane e straniere. Tra i numerosi riconoscimenti, è risultato vincitore del primo premio del 4°concorso Internazionale J.S.Bach di Saarbrucken-Wurtzburg, ed è stato acclamato dalla critica tedesca come un nuovo interprete di J.S.Bach.

Kristina Kappelin, sovrintendente e Console on. di Svezia, accoglie con gioia la sezione italiana della rassegna musicale – organizzata grazie alla consulenza di Progetto Piano, della famiglia Napolitano – sicura che, continuerà l’onda dei successi della stagione in corso. “Affrontiamo l’obbligo dell’introduzione del green pass con fiducia e maggior senso di responsabilità, perché sappiamo che tanto i visitatori del museo, quanto i partecipanti agli eventi, si sentiranno ancor più sicuri di essere accolti a Villa San Michele”.

“Un’estate per sognare”, manifestazione di musica classica, jazz e contemporanea, continuerà fino al 13 agosto. Organizzata dalla Fondazione Axel Munthe, è realizzata con il patrocinio dell’Ambasciata di Svezia e con il contributo di Progetto Piano.

Per partecipare agli eventi è importante prenotarsi e munirsi del Green Pass. Per l’acquisto dei biglietti (prezzo concerti € 15,00; ridotto ragazzi e studenti € 5,00) basta recarsi alla biglietteria mezz’ora prima o, in prevendita, tutti i giorni dalle 9 alle 18. Per chi viene da Napoli vi è la possibilità di rientro con l’ultima corsa marittima. Per informazioni: tel. 081.8371401 www.villasanmichele.eu