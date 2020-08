Un’estate per sognare, Giulio De Luca in concerto venerdì 7 a Villa San Michele ad Anacapri.

Venerdì 7 agosto alle ore 20, la terrazza panoramica di Villa San Michele ospiterà il terzo appuntamento della rassegna “Un’estate per sognare”. Sul palcoscenico, il pianista Giulio De Luca omaggerà i più famosi compositori di tutti i tempi: Franz Schubert, Franz Liszt, Richard Wagner e Giuseppe Verdi.

Camerista molto apprezzato, Giulio De Luca, è un pianista di vasta carriera solistica, appassionato sia per lo studio di repertori non convenzionali che per i programmi dei più noti autori dell’Ottocento e Novecento, da Brahms a Schumann, da Chopin fino a Stravinsky, Prokofiev, Rachmaninov. Per il pubblico caprese si cimenterà nell’ esecuzione delle più belle pagine della musica universale.

Kristina Kappelin, sovrintendente di Villa San Michele, è felice di testimoniare – attraverso un incremento costante delle visite nella casa museo, appartenuta al medico e scrittore Axel Munthe e una partecipazione appassionata agli eventi – un andamento positivo della stagione in corso, nonostante le difficoltà legate al covid.

La rassegna musicale di Villa San Michele continuerà, fino al 14 agosto presentando programmi che spazieranno dal repertorio classico a quello contemporaneo, grazie al contributo di Progetto Piano e al patrocinio dell’Ambasciata di Svezia.

Per partecipare agli eventi è importante prenotarsi e per l’acquisto dei biglietti (prezzo concerti € 15,00; ridotto ragazzi e studenti € 5,00) basta recarsi alla biglietteria mezz’ora prima o, in prevendita, tutti i giorni dalle 9 alle 18. Per chi viene da Napoli vi è la possibilità di rientro con l’ultima corsa marittima. Per informazioni: tel. 081.8371401 www.villasanmichele.eu