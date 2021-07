Un’estate per sognare, secondo appuntamento a Villa San Michele a Capri venerdì 16.

Dopo il grande successo del primo concerto della nuova stagione, la terrazza panoramica di Villa San Michele ospiterà il secondo appuntamento della rassegna “Un’estate per sognare”.

Venerdì 16 luglio alle ore 20, la serata porterà la firma della cantante di corte Katarina Karnnéus, mezzosoprano dalla ricca musicalità, esperto del repertorio romantico, accompagnato da Johan Ullén, compositore di rara bravura e pianista di grande versatilità.

Insieme celebreranno arie d’opera italiane e francesi e musiche svedesi, interpretando i più famosi spartiti di Georg Friedrich Händel, Pietro Mascagni, Ottorino Respighi e Camille Saint-Saëns.

La sovrintendente della casa museo appartenuta al medico e scrittore Axel Munthe e console di Svezia Kristina Kappelin, si dice entusiasta dell’apertura della nuova stagione culturale, iniziata sotto i migliori auspici: “Nonostante le inevitabili difficoltà del momento, il calore del numeroso pubblico ci invita a continuare con energia e fiducia, proponendo serate di alta qualità e rara bellezza.”

La rassegna musicale di Villa San Michele continuerà, come di tradizione, ogni venerdì: artisti svedesi e italiani si alterneranno fino al 13 agosto presentando programmi – selezionati da Bo Löfvendahl – che spazieranno dal repertorio classico a quello contemporaneo, grazie al contributo di Progetto Piano e al patrocinio dell’Ambasciata di Svezia.

Per partecipare agli eventi è importante prenotarsi e per l’acquisto dei biglietti (prezzo concerti € 15,00; ridotto ragazzi e studenti € 5,00) basta recarsi alla biglietteria mezz’ora prima o, in prevendita, tutti i giorni dalle 9 alle 18. Per chi viene da Napoli vi è la possibilità di rientro con l’ultima corsa marittima. Per informazioni: tel. 081.8371401 www.villasanmichele.eu