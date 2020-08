Un’estate per sognare, ultimo appuntamento a Villa San Michele ad Anacapri venerdì 14 con Andrea Padova.

Ultimo appuntamento con la kermesse musicale Un’estate per sognare di Villa San Michele. Venerdì 14 agosto alle ore 20.00, sulla suggestiva terrazza panoramica, sarà il virtuoso pianista Andrea Padova, a chiudere gli appuntamenti musicali al calar del sole, con un recital dedicato a uno dei compositori più amati: Frédéric Chopin.

Andrea Padova, vincitore del primo premio allo “J.S.Bach Internationaler Klavierwettbewerb” nel 1995, ha tenuto concerti in tutto il mondo: dal Teatro alla Scala di Milano al Musikverein di Vienna, dal Carnegie Hall di New York al Gasteig di Monaco di Baviera, fino al Tokyo Opera City Concert Hall.

Il musicologo Harold C. Schonberg gli ha riconosciuto “una forte personalità, convinzione, libertà, stile” e la rivista Insound lo ha premiato nel 2008 come miglior pianista italiano, definendolo “una delle figure più interessanti del panorama pianistico contemporaneo”.

La Westdeutsche Allgemeine ha scritto di lui: “Nonostante Padova sia considerato un preminente interprete di Bach, è totalmente a suo agio anche nel repertorio classico e romantico. Accanto al grande virtuosismo, ci ha colpito soprattutto la sua interpretazione incredibilmente intensa, che sottolineava la sua forte personalità di artista. Nelle Mazurche Padova ha saputo rendere in modo sovrano la maestria altamente raffinata e stilizzata dell’arte compositiva di Chopin”.

La stagione concertistica di Villa San Michele, diretta da Kristina Kappelin, che ha visto alternarsi artisti svedesi e italiani, si è confermato uno degli eventi più attesi dell’isola azzurra, ed è stato realizzato grazie al contributo di Progetto Piano e al patrocinio dell’Ambasciata di Svezia.

Per partecipare agli eventi è importante prenotarsi e per l’acquisto dei biglietti (prezzo concerti € 15,00; ridotto ragazzi e studenti € 5,00) basta recarsi alla biglietteria mezz’ora prima o, in prevendita, tutti i giorni dalle 9 alle 18. Per chi viene da Napoli vi è la possibilità di rientro con l’ultima corsa marittima. Per informazioni: tel. 081.8371401 www.villasanmichele.eu