UNICEF Campania e Federico II portano un “Natale da Indossare” ai bambini del Policlinico

Riportare a Natale i diritti dell’infanzia all’interno dei luoghi della cura, facendo sì che il valore della relazione e del gioco assuma un valore concreto e misurabile, e regalare momenti di serenità festiva a tutti quei bambini e quelle bambine che per motivi medici non potranno godere del calore domestico.

È da questa volontà che nasce “Un Natale da Indossare”, l’iniziativa promossa da UNICEF Campania che giovedì 18 dicembre 2025 porterà l’Albero dei Diritti e le attività ludiche nei reparti del Policlinico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli (via Sergio Pansini 5), trasformando una giornata natalizia in un momento di comunità, presenza e responsabilità condivisa.

L’appuntamento si aprirà alle ore 11.00 nel Reparto di Audiologia, Edificio 13, con l’apposizione del Puntale dei Diritti, gesto simbolico che completa l’Albero dei Diritti dei bambini, un albero volutamente non idealizzato, costruito grazie al contributo di quindici istituzioni scolastiche del territorio. A rendere solenne il momento saranno la Fanfara dei Carabinieri e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, chiamati ad apporre il puntale e accompagnare un passaggio che richiama il tema della protezione e dell’impegno civile verso l’infanzia. Alle 11.45 l’iniziativa proseguirà nel Reparto di Pediatria, Edificio 11a, con l’apertura del Villaggio di Babbo Natale e l’avvio delle attività dedicate alle bambine e ai bambini ospiti della struttura. Ad arricchire la giornata di festa, inoltre, l’esibizione dell’artista e cantante partenopeo Gianni Fiorellino.

Al centro della giornata ci sarà il gioco come strumento di relazione e inclusione. Nei reparti, insieme all’associazione Officina delle Idee, i giochi da tavolo diventeranno occasioni di incontro e condivisione grazie al contributo di Giochi Uniti, mentre Babbo Natale, affiancato dagli elfi dei Ferrovieri EAV, distribuirà giochi messi a disposizione da Toys Bimbo Store. A ogni partecipante, adulti compresi, verrà consegnato un decoro simbolico da indossare, a sottolineare che i diritti non sono ornamenti ma responsabilità da portare con sé.

“L’Albero dei Diritti non è bello nel senso convenzionale del termine, ed è una scelta precisa”, dichiara Emilia Narciso, Presidente Regionale di UNICEF Campania. “È un albero che parla, che interroga gli adulti e chiede presenza, tempo e attenzione. Vederlo crescere grazie al contributo delle scuole, delle istituzioni e delle realtà del territorio, e portarlo dentro un ospedale, significa ricordare che i diritti dei bambini non si celebrano una volta l’anno, ma si praticano ogni giorno, soprattutto nei luoghi più delicati”.

Il gioco assume in questo contesto una funzione educativa e sociale. “Essere presenti in una giornata come questa significa ribadire che il gioco non è un passatempo accessorio, ma uno spazio fondamentale di relazione”, sottolinea Stefano De Carolis, direttore operativo di Giochi Uniti. “Portare i giochi da tavolo in reparto vuol dire creare occasioni di normalità, di incontro e di condivisione, anche in contesti complessi come quello ospedaliero. Crediamo molto nel valore di queste iniziative, tanto è vero che la nostra presenza al Policlinico segue una donazione che la nostra azienda ha già fatto per la realizzazione di una ludoteca all’Ospedale Santobono. Per noi si tratta di un modo concreto per sostenere una cultura dell’infanzia che metta al centro le persone”.

L’iniziativa è realizzata con la collaborazione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, della UOC di Audiologia e del CRR Impianti Cocleari, con il contributo istituzionale della Fanfara dei Carabinieri e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Hanno reso possibile la giornata EAV – Ente Autonomo Volturno, Giochi Uniti, Toys Bimbo Store, Officina delle Idee, i Ferrovieri EAV, le quindici istituzioni scolastiche coinvolte e le realtà che hanno aderito come sostenitori e partner dell’iniziativa, tra cui Lions Club, Sofier Atelier, Casper I Superci, Nemi Giocattoli e The English Academy. La memoria della giornata sarà affidata al racconto di Franco Capasso attraverso il format “Eccociqua”.