UniCredit porta la Ferrari di F1 in Piazza Municipio

- pubblicità -

Dopo il successo delle tappe di Torino, Verona e Bologna, riparte da Napoli il tour della SF‑24, la monoposto che ha preso parte al Campionato del Mondo di Formula 1 nel 2024.

L’iniziativa è organizzata da UniCredit, nell’ambito della partnership con Scuderia Ferrari HP, con l’obiettivo di condividere con il grande pubblico le emozioni e la passione per il mondo Ferrari.

Dal 25 al 28 giugno 2026, in Piazza Municipio (dalle ore 11,30 alle ore 22 e domenica 28 giugno fino alle ore 19), cittadini e appassionati avranno l’opportunità di vedere da vicino la SF‑24 e scattare una foto ricordo.

Sarà inoltre possibile lasciare un messaggio per il team Ferrari compilando speciali cartoline da imbucare nelle apposite cassette create per questa occasione che UniCredit provvederà a recapitare a Maranello. E per finire tanti gadget per rendere sempre più viva la passione per la Ferrari.

La tappa napoletana si inserisce in un percorso itinerante che attraversa l’Italia, trasformando alcune delle piazze più belle del Paese in luoghi di incontro, condivisione ed entusiasmo.

Con questa iniziativa, UniCredit conferma il proprio impegno nel valorizzare i territori e creare momenti di partecipazione, rafforzando il legame tra sport, cultura e comunità locali.

Dopo Napoli, il tour proseguirà il suo viaggio toccando Palermo, fino al gran finale di Monza.