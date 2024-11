UniNa Corse, il futuro dei motori accende Napoli

- pubblicità -

Il 23 e 24 novembre il rombo poderoso di Gaiola ha risuonato energico nel cuore di Napoli, che ha visto come protagonisti il team racing dell’Università Federico II, accendendo così Rotonda Diaz.

Un evento che ha inneggiato non solo l’innovazione e la tecnologia, ma anche gli strepitosi successi di UniNa Corse che sta scrivendo la sua storia nel motorsport accademico.

Realizzati anche con il supporto di Mosaiko Enterprise, gli UniNa Corse Days 2024 hanno

rappresentato un modo per scoprire come il mondo accademico e quello imprenditoriale possano lavorare insieme per costruire il futuro delle tecnologie avanzate e del motorsport.

UniNa Corse ha dimostrato di essere una realtà di punta, capace di eccellere a livello nazionale e internazionale.

Basti citare ad esempio i risultati ottenuti nella

prestigiosa competizione italiana della Formula SAE Italy, che come ogni anno ha preso vita

all’autodromo Riccardo Paletti in Varano de’ Melegari, hanno confermato la forza e la competitività del team che si è aggiudicata il terzo posto overall.

Questo successo ha fatto da preludio ad un evento che ha saputo adunare l’entusiasmo di

migliaia di visitatori, tra cui studenti appassionati al motorsport e professionisti.

Gli UniNa Corse Days hanno dunque fatto da palcoscenico alla vetta raggiunta che ha inoltre visto la partecipazione di personalità di spicco come: il Magnifico Rettore Lorito, l’Assessore dello sport e delle pari opportunità Emanuela Ferrante, il Presidente del Napoli Basket Federico Grassi, l’Egregio Professore Luigi Nele.

Dichiarazioni

Professor Luigi Nele, Presidente di UniNa Corse e docente della Federico II:

“Ho l’onore di guidare UniNa Corse-Squadra Corse Federico II dalla fondazione nel 2015.

Vedere gli allievi crescere ogni anno di più sul piano tecnico ed organizzativo è per me, per noi, una grandissima soddisfazione.

Le attività competitive promosse da UniNaCorse rappresentano un momento di sintesi delle competenze acquisite e di impegno concreto per gli allievi del nostro Ateneo, che hanno nel loro bagaglio una solidissima formazione teorica.

Le attività di UniNaCorse volte alla partecipazione ad eventi competitivi internazionali sono un modo eccellente per consolidare la formazione dei nostri allievi con la concreta applicazione sul campo e con il confronto, spesso vincente, con le realtà più competitive del mondo.

Abbiamo deciso di affrontare nuove sfide tecnologiche nei prossimi anni.

La formazione erogata dall’Ateneo Federico II insieme con il valore e l’impegno dei nostri allievi mi rendono certo della competitività

della nostra squadra.”

Daniele Magliano, Team Leader di UniNa Corse e studente di Ingegneria Meccanica presso la Federico II:

“Dopo il successo della prima edizione, abbiamo deciso di rinnovare l’appuntamento ripetendo gli UniNa Corse Days anche quest’anno,

l’intenzione è quella di rendere questo evento una tradizione. Con questa inziativa UniNa Corse esce dalle mura universitarie, portando sul nostro territorio una testimonianza importante della

passione per l’innovazione e della cultura del motorsport ma soprattutto mostrando al mondo di cosa sono capaci i giovani”

Raffaella Amarante, Direttore Commerciale di UniNa Corse e studentessa di Ingegneria Gestionale presso la Federico II:

‘È un onore per me avere l’opportunità di organizzare un evento così significativo per la squadra.

Questa occasione sarà certamente un momento di gioia da condividere con tutto il panorama campano e per celebrare i risultati straordinari che abbiamo ottenuto”

Boilerplate:

UniNa Corse è la scuderia automobilistica dell’Universita Federico II di Napoli.

Nata nel 2010 dalla comune intenzione di professori e studenti, di dar vita ad un progetto che permettesse a quest’ultimi di applicare quanto studiato nei corsi di laurea.

La sua Mission è fornire un’esperienza formativa per gli studenti, introducendoli al mondo del lavoro;

la sua Vision, lo sviluppo di un prototipo che rappresenti l’eccellenza ingegneristica campana.

Dal 2015 ad oggi il team ha progettato e realizzato 4 monoposto combustion:

la JJ15, la UC 22, la UC 222 e la UC 22 EVO

e 4 driverless:

la UC 22 EVO DV1, AZZURRA, GAIOLA e GAIOLA 2.0