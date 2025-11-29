Uniti nel Cuore, Gala di Natale martedì 2

- pubblicità -

La tredicesima edizione del Gala di Natale e di beneficenza “Uniti nel Cuore” si svolgerà martedì 2 dicembre 2025 (ore 20,00) presso LA SANTISSIMA, Vico Trinità delle Monache 1 – 80134 Napoli.

Il Gala è promosso dal Comitato “Uniti nel Cuore” composto dai Giovani di: Unione Industriali Napoli, Confapi Napoli, Giovani Acen, UGDCEC Napoli, Aiga Napoli soci fondatori del Comitato e AGCDL Napoli.

Nel corso della serata è prevista la partecipazione di esponenti del mondo imprenditoriale e delle istituzioni locali.

Quest’anno il Comitato Uniti nel Cuore, ha deciso di continuare a restare al fianco di giovani nelle zone più fragili della nostra città. Il ricavato della serata, infatti, sarà totalmente devoluto come ogni anno in beneficenza e, in questa edizione i fondi raccolti saranno destinati al Progetto “Il Jago Museum” che nasce nel Rione Sanità grazie allo scultore Jago, trasformando la Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi in un museo vivo e inclusivo, gestito dalla Cooperativa di giovani “La Sorte”. Un simbolo di rinascita e sviluppo sociale, con oltre 120.000 visitatori nel primo anno e 17 occupati a tempo pieno.

Scopi del progetto: Rigenerare un bene culturale, aumentare il numero di occupati della cooperativa e rafforzare il legame tra arte, comunità e impresa, favorendo un modello di crescita sostenibile per Napoli.

Obiettivi: Completare il restauro della cupola e del piano sotterraneo per ospitare grandi eventi. Consolidare il museo come motore culturale e sociale del Rione Sanità.

Al Gala di Natale parteciperanno tra gli altri i presidenti e i referenti delle associazioni organizzatrici dell’evento: Antonio Amato, presidente Comitato “Uniti nel Cuore” nonché Presidente Gruppo Giovani Unione Industriali Napoli; Claudia Maffucci, presidente Giovani Confapi Napoli; Vincenzo Tuccillo, presidente Giovani Acen; Vincenzo Piccirillo, presidente Giovani Commercialisti UGDCEC Napoli; Alessio Nunziante, presidente Giovani Avvocati Aiga Napoli; Riccardo Trimarco presidente AGCDL Napoli. Ci saranno anche i componenti del gruppo di lavoro che ha organizzato l’evento: Gianluigi Barbato (cofondatore del progetto), Giulia Colombrino (Consigliere GI delegato Uniti Nel Cuore) Carla Recupito (coordinatore operativo) Sveva Polispermi (gestione social) Fabrizio Cappella (Creazione e sviluppo grafico) Rita Ravenna (supporto organizzativo).

Sarà presente, inoltre, Emanuele Russo Presidente della Cooperativa “La Sorte”. La selezione musicale è affidata al dj Marco Piccolo.