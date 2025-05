Uniti per il territorio, 3 giorni open a Caivano

- pubblicità -

Con la sinergia delle solide associazioni Rivalutiamo Caivano e Caivano Legalitaria, per il paese a Nord di Napoli sarà proposta una grande offerta formativa nei giorni 12, 13 e 14 maggio.

E tutto grazie anche all’ANSI presieduto dal Presidente Prof. Massimiliano Luparello.

Tre giorni di Open Day con i migliori rappresentanti del territorio che parleranno di sport, medicina, musica e cultura. La tre giorni formativa è aperta a tutti i docenti caivanesi, gli studenti e comuni cittadini. Ai docenti che parteciperanno all’iniziativa potranno ricevere un attestato di formazione/aggiornamento, agli studenti invece un attestato valido per crediti formativi scolastici. Entrambi riconosciuti dal MIM (Ministero dell’Istruzione e del Merito), che saranno consegnati alla fine dei tre giorni di Open Day, per un totale di 6-9 ore formative

L’Open Day si terrà a Caivano, nella nuova sede ANSI sita in via Matteotti, 7. Il programma prevede per la prima serata, quella del 12 maggio: l’incontro con le associazioni sportive del territorio Sporting Caivano ’94, Caivano Runners, Jirafa Basket, Phoenix Volley, Dance with Me ASD.

La seconda, il 13 maggio si affronteranno temi relativi alla medicina, relativamente all’importanza della prevenzione ed ai consigli su come affrontare determinati percorsi pre e post malattia insieme al Dott. Giuseppe Celiento, specialista in medicina interna e coordinatore medici di Medicina Generale di Caivano (A.F.T. Caivano).

Infine si darà grande spazio alla cultura e la musica nella terza giornata. Saranno presenti i docenti strumentisti dell’IC “Cilea-Mameli”. Un viaggio nell’arte della musica con i professori del plesso scolastico caivanese. Saranno presenti all’incontro i professori: Russo, Mattera, Molaro, Silveri, Di Palma, e Roviniello.

L’importanza della formazione per docenti e alunni

La formazione è un aspetto cruciale per il miglioramento della qualità dell’insegnamento e per l’aggiornamento professionale dei docenti.

Istruzione e formazione promuovono la crescita e l’efficienza, e riducono anche la diseguaglianza e le conseguenze negative di un ambiente di provenienza svantaggiato. Per i giovani capaci e meno abbienti, l’istruzione è lo strumento più efficace per salire nella gerarchia economica.

La formazione per i docenti rappresenta uno strumento essenziale per permettere agli insegnanti di consolidare le proprie competenze, migliorando le esperienze di insegnamento e elevando il livello di conoscenza.

In una scuola che cambia e in un contesto di continua mutazione, gli insegnanti rappresentano figure che devono farsi carico di un ruolo di estrema importanza. Il processo di insegnamento ha infatti il compito di accompagnare gli studenti in un processo di crescita personale che li sappia rendere adulti e cittadini consapevoli.

I docenti rappresentano oggi le figure che devono svolgere il difficile compito di favorire l’apprendimento di bambini e ragazzi facendo anche uso degli strumenti innovativi e tecnologici che sono conosciuti e amati dalle generazioni più giovani.

Ecco perché è essenziale che la loro formazione e l’aggiornamento siano costanti e rappresentino un pilastro essenziale per i docenti che si stanno affacciando al mondo scolastico e per gli insegnanti che lo conoscono da anni.

La formazione è fondamentale per gli alunni perché li aiuta a sviluppare competenze, conoscenze e capacità che li preparano per il futuro, sia in ambito scolastico che professionale. La formazione non riguarda solo l’acquisizione di conoscenze, ma anche la consapevolezza di sé, delle proprie risorse e dei propri limiti, nonché la capacità di lavorare in gruppo.

A.N.S.I.

ANSI Caivano del presidente Prof. Massimiliano Luparello, è un polo didattico della formazione scolastica e universitaria che opera sul territorio caivanese dal 2004, e fa parte del gruppo A.N.S.I. – Associazione Nazionale Scuola Italiana – Fondata nel 1946 dal filosofo, teologo ed educatore Giuseppe Giampietro, è un’associazione culturale eretta in Ente morale nel 1949 (D.P.R. 21 marzo 1949, n. 216, pubblicato sulla G. U. n. 114 del 18/05/1949). In base all’art. 5 del D. Leg.vo n. 460 è classificata come ente non profit di tipo associativo.

L’A.N.S.I. è costituita da circa 10.000 soci e si articola in Gruppi e Comitati locali presenti su tutto il territorio nazionale ed ha i seguenti scopi statuarti:

– favorire la collaborazione tra scuola e famiglia, anche con il potenziamento dei momenti di gestione collegiale delle istituzioni educative;

– promuovere la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti e di tutto il personale della scuola;

– diffondere nella scuola e nella società i valori della solidarietà, della pace, della vita, dello studio, del lavoro, della responsabilità e della famiglia;

– sostenere l’attuazione di un sistema scolastico europeo integrato, fondato sui principi del pluralismo, dell’autonomia e della partecipazione;

– contribuire allo studio e alla risoluzione dei problemi del disagio giovanile, dell’integrazione culturale e dei soggetti diversamente abili.

