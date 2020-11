Unlock – liberi di crescere. Contenitore di attività gratuite dedicate prevalentemente ai giovani della città.

L’Assessorato al Patrimonio, ai Lavori Pubblici e ai Giovani in partenariato con le associazioni giovanili, gli enti di formazione e gli altri enti del Terzo Settore operanti in città promuove “UNLOCK- liberi di crescere” un contenitore di attività gratuite dedicate prevalentemente ai giovani della città.

In un momento in cui tutto deve necessariamente fermarsi i giovani non possono e non devono rinunciare ad incontrarsi, a formarsi e a crescere.

L’Assessorato ai giovani intende, attraverso questo contenitore, supportarli ed accompagnarli in esperienze di crescita progettate ed implementate per assicurare la fruibilità in libertà e sicurezza. Tutte le attività verranno promosse attraverso questa pagina web e sui canali social istituzionali.