Valeria Marini a Igor Righetti: “In un incontro amoroso mi sono mascherata da Cappuccetto rosso”.

“In un incontro amoroso mi sono mascherata da Cappuccetto rosso. Ho prodotto anche una linea di maschere perché le adoro”. È quanto rivelato a Igor Righetti da Valeria Marini durante il suo “passaggio” a “L’autostoppista”, seguitissimo format in onda in diretta da tre anni, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 18, su Rai Isoradio. Il giornalista-conduttore Igor Righetti hai poi chiesto all’attrice-soubrette se accetterebbe l’invito dalla pornoattrice Malena di darle lezioni di seduzione in modo gratuito: “C’è sempre da imparare – ha risposto – ma forse gliele potrei dare io, potremmo fare uno scambio”. E qual è il luogo più trasgressivo o stravagante dove Valeria Marini ha fatto l’amore? “In ascensore, mentre andava su e giù”. Per lo spazio delle radiodediche, la soubrette ha rivolto la canzone “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli a Selvaggia Lucarelli perché “critica per il gusto di criticare e sa che così fa parlare di sé”.

“L’autostoppista” è il primo programma radiofonico pet friendly dove il co-conducente è il bassotto pet influencer Byron con 26 mila follower su Instagram, che interagisce con gli “autostoppisti. Ironia graffiante, radio dediche musicali e cinematografiche, esperti del mondo pet, imprenditori, scrittori, giornalisti, influencer, personaggi del mondo dello spettacolo e della politica per raccontare i cambiamenti dell’Italia e dei suoi abitanti tra ricordi, aneddoti, curiosità, emozioni e ilarità. Non manca lo spazio “Diamo i numeri” dell’influencer con oltre 200 mila follower, Lorenzo Castelluccio, in cui vengono raccontati i dati statistici di tutto ciò che ci circonda.

Oltre 700 i personaggi che finora hanno avuto bisogno di un “passaggio” in questi tre anni di programmazione. Tra questi, Mara Venier, Renzo Arbore, Al Bano Carrisi, Piero Chiambretti, Vittorio Sgarbi, Piero Angela, Renato Pozzetto, Orietta Berti, Franca Leosini, Giusy Ferreri, Mara Maionchi, Drusilla Foer, Maria Grazia Cucinotta, Diego Abatantuono, Donatella Rettore, Vittorio Feltri, Povia, Elisa Isoardi, Alba Parietti, Enzo Iacchetti, Pupi Avati, Barbara Palombelli, Iva Zanicchi, Katia Ricciarelli, Beppe Severgnini, Massimo Boldi, Cristina D’Avena, Simona Ventura, Caterina Balivo, Adriano Panatta, Giovanni Allevi, Gianfranco Vissani, Santo Versace e Massimo Giletti.

“L’autostoppista” viaggia sulle frequenze di Rai Isoradio (103.3 e 103.5), sul sito e l’app RaiPlay Sound (www.raiplaysound.it/isoradio), in tv sul digitale terrestre al canale 705 e sul sito di Rai Isoradio dove si trovano anche le puntate in podcast.