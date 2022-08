Vedi Napoli e poi torni, Katia Ricciarelli ed Espedito De Marino martedì 30 al Parco Attianese.

Con Katia Ricciarelli in palcoscenico arriva il momento di uno degli appuntamenti più attesi di “Vedi Napoli e poi… torni”, progetto sostenuto dalla Regione Campania, promosso dall’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli e articolato nelle tre linee “La musica che gira intorno” a cura di Ravello Creative Lab Srl, “Al Parco in Armonia” a cura di Il Canto di Virgilio e “Itinerari nelle municipalità” a cura di Arteventi Srl. Gli spettacoli sono gratuiti fino a esaurimento posti. Il progetto “Vedi Napoli e poi torni” è finanziato dalla Regione Campania con Fondi POC 2014/2020 – Piano Strategico per la Cultura e i Beni Culturali 2022.

Martedì 30 agosto, alle 21.00, al Parco Attianese (IX Municipalità: Pianura – Soccavo), “La Musica che gira intorno”, curata nella direzione artistica da Peppe Barra e Dj Uncino, propone il concerto “In… canto Napoletano”di Katia Ricciarelli e Espedito De Marino Quartet.

Insieme ai musicisti Diego Cantore (chitarra classica), Pasquale Di Palma (basso elettrico) e Alessio Coppola (percussioni), l’artista italiana più conosciuta al mondo e l’allievo prediletto di Roberto Murolo proporranno al pubblico uno spettacolo tra musica classica e tradizione popolare napoletana. Tra i brani proposti, “Io te vurria vasà”, “Reginella”, “Voce ‘e notte”, “Core ‘ngrato”, “Summertime”, “‘O sole mio”, “Ave Maria” di Schubert, “Funuculi, funiculà”, “Caruso” di Lucio Dalla, “Torna a Surriento”, “‘O surdato ’nnammurato”, “Napule è”, “Malafemmena”, “Tammurriata nera”. “La Musica che giro intorno” prosegue con Totò Poetry Culture, a seguire il dj set di Marco Corvino (3 settembre – Viale Campi Flegrei – Area Pedonale – X Municipalità); Marco Zurzolo in I napoletani non sono romantici (10 settembre – Villa Comunale – I Municipalità); Mario Maglione in Napoli sotto le stelle (11 settembre – Parco Emilia Laudati – VII Municipalità). Tutti i concerti inizieranno alle ore 21.00 e saranno preceduti, alle 20.00, da un’esibizione di Buskers.

Si conclude con un doppio spettacolo in Villa Comunale la rassegna “Al Parco in armonia”, curata nella direzione artistica da Carlo Faiello. Mercoledì 31 agosto, alle 20.30, appuntamento con Margherita Ensemble di chitarra classica, con le musiche di S.L. Weiss, Mondonico, I. Albeniz, G. Signorile, e Maria Grazia Castiello che propone musiche di Leo Brouwer e A. Barrios. Alle 21.30 sul palco arriva l’Orchestra da Camera di Napoli, diretta dal maestro Enzo Amato, che propone al pubblico Mozart Concerto di Napoli, con i solisti al flauto Ciro Scala e Edoardo Ottaiano.

Con “Itinerari nelle Municipalità”, fino al 7 ottobre cittadini e turisti avranno la possibilità di partecipare ai percorsi guidati: 100 itinerari nelle 10 Municipalità, in programma nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì. La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione da effettuare sulla piattaforma EVENTBRITE (https://www.eventbrite.it/d/italy–napoli/arteventi/), dov’è anche possibile scegliere il percorso desiderato.