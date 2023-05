VentiVenti3 MANSFIELD celebra il terzo scudetto del Napoli con un profumo in edizione limitata.

“Indelebile” è l’aggettivo che racconta la conquista di uno scudetto che ha proiettato il Napoli nella storia del calcio italiano e mondiale. E proprio “indelebile” è l’aggettivo scelto da Mansfield per celebrare “il profumo” del trionfo calcistico e della passione di un’intera città.

“VentiVenti3” è il nome del profumo che Mansfield ha realizzato per rendere omaggio ad uno scudetto “indelebile”, ad un trionfo che ha tinto di azzurro non soltanto l’intera città di Napoli, ma anche centinaia di luoghi in tutto il mondo.

In concomitanza con la consegna della Coppa dei Campioni d’Italia – 4 giugno 2023 – Mansfield celebra il terzo scudetto di una squadra e di una città che hanno unito i loro cuori in una cavalcata trionfale, fatta di gol indimenticabili che fatto sognare milioni di tifosi in ogni angolo del pianeta.

“È il nostro omaggio ad un anno eccezionale, al sogno ‘indelebile’ di Napoli Campione – spiega Massimo Scalella di Mansfield – Questo profumo in edizione limitata vuole suggellare sentimenti ed emozioni indimenticabili”. Il profumo realizzato in occasione della conclusione del Campionato di Calcio di Serie A è, infatti, prodotto in edizione limitata in soli 333 esemplari: il 3, un numero altamente simbolico, che rende “VentiVenti3” unico nel suo genere.

Da oltre un quarto di secolo, l’azienda partenopea d’eccellenza firma profumi e fragranze ‘made in Italy’ che da Napoli, culla della cultura mediterranea, raggiungono ogni destinazione internazionale.

“Spesso il mondo del calcio è solo degli uomini che, goliardicamente, condividono questa passione con gli amici per confrontarsi su tattiche, strategie e fanta-partite. – commenta Simona Scalella di Mansfield – Perché non permettere, allora, anche alle donne di entrare in questo spazio, cominciando dal semplice gesto di regalare la fragranza che suggella un trionfo tanto ambito e sognato?”

Questo speciale profumo dipinge un’emozione olfattiva che si esprime, nelle sue Note di Testa, con Limone e Bergamotto; nelle Note di Cuore cela essenze di Gelsomino, Mela Verde, Rosa e Violetta; nelle Note di Fondo, “VentiVenti3” rivela, invece, il Legno di Cedro, Ambra, l’Agarwood, il Muschio e il Patchouli.

Mansfield è un nome poco partenopeo, ma le sue origini riportano nel cuore di Napoli, dove l’azienda viene fondata nel 1997 dalla famiglia Scalella. Il desiderio di sottolineare le proprie radici e la creatività napoletana permette a Mansfield di legare il suo nome ad una eccellenza del Made in Italy: nasce, così, la linea “E. Marinella”, ispirata e dedicata al leggendario brand delle cravatte e dell’eleganza anglo-partenopea.

Passione, cultura, competenza fanno di Mansfield un’azienda che regala “emozioni olfattive” racchiuse nella memoria e pronte a essere riscoperte, come avvenuto con l’omaggio al Principe della Risata, Totò. Negli ultimi anni, Mansfield ha, infatti, ricreato – condividendone l’elaborazione con la compianta Liliana de Curtis, figlia di Totò – la fragranza originale indossata dal principe Antonio de Curtis.

