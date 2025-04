Viaggio al Tesoro Napoli sabato 5

- pubblicità -

Il Viaggio al Tesoro di VeniVerso fa ritorno a Napoli il prossimo 5 aprile 2024 alle ore 21:00.

Questo evento, tanto atteso e apprezzato, va oltre la semplice caccia al tesoro, trasformandosi in un vero e proprio viaggio attraverso le strade della città partenopea, ricco di enigmi da risolvere, rebus da decifrare, quiz e rompicapo da superare nel minor tempo possibile.

L’atmosfera vibrante del Centro Storico sarà la cornice perfetta per questa esperienza

straordinaria.

Il punto di partenza sarà uno dei luoghi simbolo della città: il Cinema Metropolitan, da cui le squadre partiranno alla ricerca del tesoro nascosto.

Questo appassionante gioco a squadre, composto da un minimo di 3 a un massimo di 5

persone, vedrà i partecipanti sfidarsi per raggiungere la meta finale il prima possibile.

Risolvendo gli indizi, avanzando di luogo in luogo, i giocatori si avventureranno attraverso le strade antiche e i vicoli pittoreschi di Napoli fino al ritrovamento del tesoro tanto ambito.

Anche per questa occasione il Museo Tesoro di San Gennaro sarà prezioso partner di

Viaggio al Tesoro.

In collaborazione con il Museo, i vincitori dell’evento avranno l’opportunità di ricevere un premio speciale, che include una bag del Tesoro di San Gennaro, una tessera valida per ingresso doppio al museo, il catalogo del Tesoro di San Gennaro e le musiche dell’audioguida.

L’evento ha il patrocinio del Comune di Napoli ed è promosso da numerose realtà, tra le

quali la Federazione Italiana Terzo Settore FiTel Campania ed il Distretto 108 Ya

dell’associazione LeoClub. Le precedenti edizioni hanno riscosso un grande successo, in

particolare quella tenutasi proprio a Napoli lo scorso 31 Marzo che ha visto sfidarsi ben 73

squadre.

VeniVerso è una realtà napoletana che da oltre 10 anni organizza esperienze ludiche che

mettono insieme l’interazione, la necessità di riscoprire l’adrenalina del gioco di squadra, la

cooperazione e il sano agonismo.

“È con grande fervore che riportiamo il Viaggio al Tesoro di VeniVerso a Napoli, una città intrisa di storia, cultura e bellezza senza pari,” ha dichiarato Vincenzo Martino, mente dietro VeniVerso.

“La nostra missione è trasformare le vie della città, anche se solo per una notte, in spazi vibranti di connessione e avventura. Non si tratta solo di organizzare un divertimento, ma di plasmare un nuovo racconto, lontano dai cliché della movida caotica e verso un nuovo orizzonte di socialità e intraprendenza.”

“Siamo entusiasti di riportare Viaggio al Tesoro Napoli nella sua sesta edizione, con una partenza speciale dal Cinema Metropolitan, un luogo che ha segnato la storia culturale della città.”, ha dichiarato Vincenzo Martino, fondatore di Veniverso.

“Questo evento non è solo un gioco, ma un’occasione per riscoprire Napoli in modo inedito, valorizzando il suo patrimonio e creando un’esperienza di aggregazione unica. Ogni edizione porta con sé nuove emozioni e questa sarà ancora più speciale grazie alla rinascita di un simbolo tanto caro ai napoletani.”

L’iniziativa è aperta a tutti coloro che vogliono mettersi alla prova e vivere una serata fuori dall’ordinario, all’insegna del divertimento e della condivisione. Viaggio al Tesoro Napoli è un evento che unisce cultura, gioco e comunità, trasformando per una notte le strade della città in un grande scenario di sfida e scoperta.

Per maggiori informazioni e per iscriversi all’evento, visitare il sito web www.veniverso.com