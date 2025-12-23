Viaggio Fiamma Olimpica: di scena Stash dei The Kolors e Raffaella Giugni di Marevivo

- pubblicità -

Ieri, 22 dicembre, il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 ha fatto tappa a Castellammare di Stabia e Pompei e tra i protagonisti ci sono stati due tedofori Coca-Cola d’eccezione: Raffaella Giugni di Marevivo e Stash leader dei The Kolors.

Raffaella Giugni (Fondazione Marevivo):

Tra i protagonisti della tappa Coca-Cola presenta Raffaella Giugni, Segretario Generale di Marevivo, associazione nata 40 anni fa, oggi Fondazione, impegnata nella tutela del mare e dei suoi ecosistemi attraverso attività di sensibilizzazione, educazione ambientale e azioni concrete contro l’inquinamento. Nel suo percorso professionale, Raffaella Giugni ha contribuito a mantenere alta l’attenzione sull’urgenza di proteggere il mare, promuovendo una visione della sostenibilità che chiama in causa cittadini, istituzioni e mondo produttivo. La sua partecipazione al Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 rappresenta un momento simbolico di incontro tra sport e ambiente, e un’occasione per ribadire che la tutela del pianeta richiede un impegno continuo, responsabilità collettiva e scelte coerenti nel tempo. Attraverso questa testimonianza, il Viaggio della Fiamma Olimpica diventa anche uno spazio di riflessione sull’importanza di trasformare i valori in azioni concrete, affinché la sostenibilità non resti un principio astratto ma un obiettivo condiviso e misurabile

“Portare la Fiamma Olimpica rappresenta per me un grande onore e una responsabilità. In quei passi ho portato con me il mare, la sua bellezza e fragilità, e il lavoro di chi ogni giorno sceglie di impegnarsi per fare la differenza. Accendere il Braciere del Viaggio della Fiamma Olimpica in questo luogo significa richiamare l’attenzione su un patrimonio naturale straordinario, il mare, che richiede oggi più che mai impegno costante e scelte coraggiose – dichiara Raffaella Giugni. – La fiamma è energia che non si spegne, come la determinazione che da quarant’anni guida Marevivo nella tutela dell’ecosistema marino. Oggi questo gesto simbolico diventa un invito a sentirsi responsabili, a rispettare il pianeta e a fare ciascuno la propria parte per un obiettivo più grande, proprio come ci insegna lo spirito olimpico. Il nostro messaggio è chiaro: la sostenibilità non è uno slogan, ma un percorso complesso che richiede coerenza, investimenti e capacità di progredire. Come Marevivo continueremo a lavorare affinché la tutela del mare resti una priorità reale e condivisa, perché ogni passo avanti, anche se non è sufficiente da solo, contribuisce a costruire un futuro migliore per il nostro pianeta”.

Stash:

Tra i tedofori scelti da Coca-Cola, anche Stash, frontman dei The Kolors: la band pop-funk italiana nata a Napoli nel 2010 e diventata celebre nel 2015 con la vittoria ad Amici di Maria De Filippi e il disco di platino Out. Con il suo carisma e la capacità di trasformare la musica in un linguaggio universale, Stash crea connessione, appartenenza e comunità, portando le sonorità anni ’80 e lo stile internazionale dei The Kolors tra i gruppi più amati del panorama musicale italiano. Come lo sport, la loro arte celebra autenticità, unità e dedizione: valori che Coca-Cola promuove attraverso il Viaggio della Fiamma Olimpica. La partecipazione di Stash come tedoforo racconta il potere della musica di ispirare e unire, trasmettendo un messaggio di inclusione e condivisione che accende il cambiamento.

“Quando corri con la Fiamma Olimpica capisci che non stai portando solo un simbolo, ma un’energia che unisce le persone. In quei metri ho sentito la stessa vibrazione che nasce sul palco: quella connessione autentica che ti fa sentire parte di qualcosa di più grande. La musica, come lo sport, parla un linguaggio universale fatto di dedizione, inclusività e condivisione. Questa corsa è per chi crede nella forza della comunità, per chi usa la propria passione per creare legami e abbattere barriere. Oggi la Fiamma continua a viaggiare, proprio come le canzoni: accende emozioni, unisce storie diverse e ci ricorda che insieme possiamo andare molto più lontano.”

Con Coca-Cola, il Viaggio della Fiamma Olimpica diventa un percorso che celebra sport, comunità e impegno sociale, trasformando l’attesa dei Giochi in un’esperienza partecipata e inclusiva.