Villaggio della Solidarietà in Piazza Mercato per il Corpus Domini

Un Villaggio della Solidarietà è stato organizzato dall’Arcidiocesi, attraverso l’Ufficio delle Aggregazioni Laicali, per Domenica 22 giugno 2025 in piazza Mercato, nella ricorrenza della Solennità del Corpus Domini, che viene celebrata nella stessa giornata con la Santa Messa e successiva processione eucaristica alle ore 19, sempre in piazza Mercato.

L’ intento è quello di lanciare un grande messaggio di carità cristiana coniugando fede e concrete iniziative di solidarietà e amore verso il prossimo, per testimoniare attenzione alle fragilità umane e condividere le attese soprattutto dei più bisognosi e di coloro che, non per scelta, si ritrovano ai margini della società.

Dalle ore 10 alle ore 18, pertanto, domenica saranno presenti con i rispettivi gazebo in piazza Mercato 60 Associazioni coordinate dal Settore Laicato della Diocesi i cui esponenti accoglieranno e ascolteranno concittadini e fratelli provenienti da altre località distribuendo consigli, incoraggiamento, aiuto, libri e gadget. Ma si potrà beneficiare gratuitamente anche di visite mediche, MOC e Tomografie mentre sul palco si alterneranno testimonianze, video e musica.

Sarà, dunque, una giornata di vero amore vissuto nell’incontro con i fratelli più fragili e nell’incontro con Cristo realmente presente nell’Eucaristia: una testimonianza di fede vissuta per solennizzare compiutamente la Festa del Corpus Domini.

Alle ore 19, sempre in piazza Mercato tutti i protagonisti del Villaggio, presenti anche Confraternite e Unioni Cattoliche Operaie, prenderanno parte alla celebrazione della Santa Messa e alla successiva Processione Eucaristica lungo le stradine del territorio, fino alla Basilica Giubilare di San Pietro ad Aram, sita all’inizio del corso Umberto, dove verrà impartita la Benedizione Eucaristica.

In occasione del Giubileo, la nostra Chiesa diocesana vivrà un particolare momento di comunione domenica 22 giugno 2025, Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo,

quando S. Em. il Cardinale Arcivescovo Domenico Battaglia celebrerà la Santa Messa

in piazza Mercato, alle ore 19,00, cui seguirà la processione eucaristica

che si concluderà con la benedizione nella Basilica di S. Pietro ad Aram.

Per la circostanza si comunica quanto segue:

§ Gli Ecc.mi Vescovi Ausiliari, gli altri Vescovi, il Pro-Vicario generale: essi vorranno trovarsi nella

Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato dove indosseranno le vesti sacre.

§ I Presbiteri e i diaconi: essi, portando con sé solo il camice e la stola bianca, li indosseranno

dopo aver preso direttamente posto in piazza nel settore loro dedicato.

§ I Ministri istituiti (lettori e accoliti): essi, portando con sé il camice, lo indosseranno dopo

aver preso direttamente posto in piazza nel settore loro dedicato; non è previsto un settore

specifico per i Ministri Straordinari della Comunione.

