Villaggio Esercito, giuramento allievi Nunziatella e concerto Banda Esercito

Dal 14 al 16 novembre 2025, Napoli ospiterà il “Villaggio Esercito” e la cerimonia di giuramento degli allievi della Scuola Militare Nunziatella, celebrando i 2500 anni di storia della città e il 238° anniversario della scuola.
Ecco i dettagli principali dell’iniziativa:
- Villaggio Esercito: inaugurazione venerdì 14 novembre alle ore 10:00 presso la Rotonda Diaz, sul lungomare Caracciolo.
- Aperto al pubblico dal 14 al 16 novembre, dalle 09:00 alle 17:00.
- Spazio di oltre 17.000 mq dedicato alla scoperta delle Armi, specialità e capacità dell’Esercito Italiano.
- Cerimonia di giuramento: sabato 15 novembre alle ore 10:00 in Piazza del Plebiscito, con protagonisti gli allievi del 238° corso della Nunziatella.
- Store Esercito: inaugurazione al termine della cerimonia, in via Cesario Console
Si terrà inoltre Concerto della Banda dell’Esercito venerdì 14 al Teatro San Carlo.
È stato istituito un dispositivo temporaneo di circolazione in via Caracciolo e viale Dohrn per consentire lo svolgimento del “Villaggio promozionale dell’Esercito” e del “Concerto della Banda dell’Esercito”.
Durata e Luogo degli Eventi: Gli eventi si terranno nell’ambito della Celebrazione dei 2500 anni dalla fondazione della città di Napoli.
• Il Villaggio promozionale sarà allestito presso il Lungomare F. Caracciolo e Rotonda Diaz, con svolgimento dal 14 al 16 novembre 2025.
• Il Concerto della Banda dell’Esercito si terrà al Teatro San Carlo venerdì 14 novembre 2025.
Principali Modifiche alla Circolazione (dal 11 al 18 novembre 2025)
• Sospensione Pista Ciclabile (Via Caracciolo): Il percorso di mobilità ciclistica in via Caracciolo sarà sospeso dall’11 al 18 novembre 2025.
• Divieto di Sosta e Stalli Blu (Viale Dohrn):
– Sospensione dell’area di sosta a pagamento (“stalli blu”) dal 13 al 16 novembre 2025.
– Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto veicoli dell’Esercito e Autorità, nello stesso periodo.
• Zona Cavalli di Bronzo (Via Filangieri di Candida Gonzaga):
– Sospensione degli “stalli blu” il 14 novembre 2025, dalle ore 16:00 alle ore 18:30 (e comunque fino a cessate esigenze).
– Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto veicoli autorizzati, nello stesso orario
