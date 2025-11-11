Villaggio Esercito, giuramento allievi Nunziatella e concerto Banda Esercito

- pubblicità -

Dal 14 al 16 novembre 2025, Napoli ospiterà il “Villaggio Esercito” e la cerimonia di giuramento degli allievi della Scuola Militare Nunziatella, celebrando i 2500 anni di storia della città e il 238° anniversario della scuola.

Ecco i dettagli principali dell’iniziativa:

Villaggio Esercito : inaugurazione venerdì 14 novembre alle ore 10:00 presso la Rotonda Diaz , sul lungomare Caracciolo. Aperto al pubblico dal 14 al 16 novembre , dalle 09:00 alle 17:00 . Spazio di oltre 17.000 mq dedicato alla scoperta delle Armi, specialità e capacità dell’Esercito Italiano.

: inaugurazione venerdì presso la , sul lungomare Caracciolo. Cerimonia di giuramento : sabato 15 novembre alle ore 10:00 in Piazza del Plebiscito , con protagonisti gli allievi del 238° corso della Nunziatella .

: sabato in , con protagonisti gli allievi del . Store Esercito: inaugurazione al termine della cerimonia, in via Cesario Console

Si terrà inoltre Concerto della Banda dell’Esercito venerdì 14 al Teatro San Carlo.

È stato istituito un dispositivo temporaneo di circolazione in via Caracciolo e viale Dohrn per consentire lo svolgimento del “Villaggio promozionale dell’Esercito” e del “Concerto della Banda dell’Esercito”.

Durata e Luogo degli Eventi: Gli eventi si terranno nell’ambito della Celebrazione dei 2500 anni dalla fondazione della città di Napoli.

• Il Villaggio promozionale sarà allestito presso il Lungomare F. Caracciolo e Rotonda Diaz, con svolgimento dal 14 al 16 novembre 2025.

• Il Concerto della Banda dell’Esercito si terrà al Teatro San Carlo venerdì 14 novembre 2025.

Principali Modifiche alla Circolazione (dal 11 al 18 novembre 2025)

• Sospensione Pista Ciclabile (Via Caracciolo): Il percorso di mobilità ciclistica in via Caracciolo sarà sospeso dall’11 al 18 novembre 2025.

• Divieto di Sosta e Stalli Blu (Viale Dohrn):

– Sospensione dell’area di sosta a pagamento (“stalli blu”) dal 13 al 16 novembre 2025.

– Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto veicoli dell’Esercito e Autorità, nello stesso periodo.

• Zona Cavalli di Bronzo (Via Filangieri di Candida Gonzaga):

– Sospensione degli “stalli blu” il 14 novembre 2025, dalle ore 16:00 alle ore 18:30 (e comunque fino a cessate esigenze).

– Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto veicoli autorizzati, nello stesso orario