VinArch: Simposio di Vino e Architettura a Villa Campolieto

L’Isola delle Torri è lieta di annunciare la decima edizione di “VinArch”, un’esperienza unica e sensoriale che celebra l’armonia tra vino e architettura, in programma sabato 26 ottobre presso la storica e suggestiva Villa Campolieto di Ercolano.

Questa magnifica villa settecentesca, adornata dalla elegante atmosfera autunnale, offre una cornice ideale per un evento che esplora la bellezza della nostra identità territoriale.

Una celebrazione da condividere

VinArch è un’opportunità imperdibile per celebrare il legame tra cultura vinicola, paesaggio, architettura e sapori.

Protagonisti dell’Evento

Cinque cantine d’eccellenza saranno i protagonisti di questa giornata:

• Casa D’Ambra (Isola di Ischia)

• Abbazia di Crapolla (Vico Equense)

• Tenuta Bortone (Oasi del Fiume Alento del Cilento)

• Cantina Ettore Sammarco (Ravello)

• Tenuta San Francesco (Tramonti – Costa d’Amalfi).

Queste cantine rappresentano il meglio della tradizione vitivinicola locale, ognuna con una storia da raccontare e un’esperienza sensoriale unica da offrire. Durante la degustazione, i partecipanti saranno guidati in un viaggio attraverso i sapori e gli aromi, scoprendo la complessità e la ricchezza dei vini, che si manifestano in ogni sorso.

Programma della Giornata:

• 15:00 – 16:00: Visita guidata della settecentesca Villa Campolieto, grazie alla Fondazione Ente Ville Vesuviane. Durante la visita, i partecipanti scopriranno la storia e i segreti architettonici di questa location esclusiva alla luce dorata del pomeriggio.

• 16:30 – 17:30: Simposio sul paesaggio vitivinicolo con personaggi di spicco del panorama culturale italiano e illustri specialisti del settore. L’inizio del talk avverrà con i saluti istituzionali dell’Arch. Aldo Imer (Presidente Ass.ne L’isola delle Torri), Alessandro Caramiello ( On. Deputato nel collegio plurinominale Campania – Pres. dell’intergruppo parlamentare “Sud, Aree Fragili e Isole Minori”), Gennaro Miranda e Roberto Chianese ( rispettivamente Presidente e Direttore Fondazione Ente Ville Vesuviane). Il convivio culturale procederà con gli interventi di Maurizio Di Stefano (Presidente ICOMOS Esperto UNESCO), Fabio Mangone ( Prof. di Storia dell’architettura DIARC – Università di Napoli Napoli Federico II), Fabrizio Cembalo Sambiase ( Agronomo e Progettista del Verde urbano), Emma Buondonno ( Prof.ssa di Comp. Architettonica e urbana DIARC – Università di Napoli Federico II), Marina Fumo ( già Dir. CITTAM – Università di Napoli Federico II – Consulente SCABEC)

• 17:30 – 18:30: Intervento dei produttori delle cantine, che condivideranno i fondamenti della degustazione e le peculiarità dei loro vini. Sarà un momento di connessione diretta tra il produttore e il consumatore, in cui si avrà l’opportunità di scoprire la passione e il lavoro che si celano dietro ogni bottiglia.

• 18:30 – 20:30: Sessione degustativa delle cantine, accompagnata da musica dal vivo. I partecipanti potranno assaporare una selezione di vini di alta qualità, lasciandosi avvolgere da melodie che creano un’atmosfera festosa e conviviale. Ogni sorso sarà un viaggio, ogni assaggio un’esperienza da ricordare, con la musica che accompagna e amplifica le sensazioni di gusto e olfatto.

Patrocini e Ringraziamenti

L’evento è realizzato in sinergia con i patrocini dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, ICOMOS, dell’Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia, L’Isola delle Torri e DIARC.

Un sentito ringraziamento va a: Fondazione Ente Ville Vesuviane, Mapei, Saces, Fasam Srl.

Info e Acquisto Biglietti Per maggiori informazioni e per prenotare il proprio posto, visitare il sito ufficiale dell’evento:

https://isoladelletorri.beefreedesign.com/vFPW-vinarch

e acquista il tuo biglietto su Eventbrite

https://www.eventbrite.com/e/vinarch-2024-tickets-1022528960647?aff=oddtdtcreator&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaZk-Mv9ImQWJZo5iLiPgol42QdE2DpIa7PuSog4DoIrI27evILaNFOod8k_aem_D8WYbuicegffyVlodzC08A