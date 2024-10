Violenza di genere, il convegno a Castel Capuano

- pubblicità -

Si è concluso il convegno “Scenari giuridici e sociali delle violenze di genere – dalla repressione alla percezione e prevenzione del fenomeno”, organizzato dalla Corte d’Appello di Napoli e dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli, tenutosi al Saloncino dei busti di Castel Capuano, che ha visto l’intervento del Ministro della Giustizia, On. Carlo Nordio e la partecipazione del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

La Presidente della Corte d’Appello di Napoli, Maria Rosaria Covelli ha introdotto i lavori insieme al Procuratore Generale della Suprema Corte di Cassazione, Luigi Salvato e al Procuratore Generale f.f. presso la Corte d’Appello di Napoli, Antonio Gialanella. “Ringrazio il Ministro Nordio -ha esordito la Presidente- per la vicinanza al Distretto di Napoli. La violenza di genere – ha proseguito – è un fenomeno altamente complesso, criminale e sociale di grande diffusione e gravità”.

Nel periodo dal primo gennaio 2023 al 30 settembre 2024 solo per maltrattamenti sono stati definiti, presso il Tribunale di Napoli, in primo grado 2844 procedimenti e in appello 1004. Mentre, sempre presso il Tribunale di Napoli sono iscritti circa 6500 procedimenti, relativi a tutte le fattispecie di reato in tema. “Purtroppo, sono in crescita questi procedimenti, ma il Distretto risponde in modo tempestivo e si caratterizza certamente per una grande sinergia, particolarmente importante per affrontare questo fenomeno, tra Magistrati, Procure, Tribunali, e con le Forze dell’ordine e di Polizia che svolgono un lavoro cruciale di acquisizione dati, rete, monitoraggio. Esiste un fronte davvero compatto che coinvolge anche Regione Campania, Comune di Napoli, Prefettura, Tribunale per i Minorenni, Tribunale di Sorveglianza e Avvocatura”.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, del Prefetto di Napoli Michele Di Bari e del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Carmine Foreste, sono intervenuti come moderatore Nicola Russo, Consigliere della Corte d’Appello di Napoli e in qualità di relatori Nunzia Brancati, Dirigente Anticrimine della Questura di Napoli, Margherita Cardona Albini, Vicecapo Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Maria De Luzenberger, Procuratore della Repubblica f.f. presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, Nunzio Fragliasso Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, Maria Luisa Iavarone, Professore Ordinario di Pedagogia sperimentale all’Università “Parthenope” di Napoli, Il Col. Andrea Leo, Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli, Antonio Postiglione, Direttore Generale della DG Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, Stefania Rodà, capo di gabinetto e Viceprefetto di Napoli, Hillary Sedu, Vice Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.