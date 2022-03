Visita del ministro Carfagna alla Fabbrica dell’Innovazione venerdì 4.

Nell’ambito delle iniziative spaziali #laCampaniaContinuaaVolare, il giorno venerdì 4 Marzo 2022, presso il Polo Tecnologico Aerospaziale “Fabbrica dell’Innovazione” di via Emanuele Gianturco 31, si terrà la visita di S.E. On. le Mara Carfagna, Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale.

L’incontro comincerà alle ore 13.30 con l’inaugurazione dei laboratori “Fabbrica dell’Innovazione” e del team di ingegneri e scienziati della società spaziale ALI s.c.a.r.l. (ALI), che ha sviluppato l’esperimento spaziale ReADI FP – Reducing Arthritis Dependent Inflammation First Phase.

Saranno presenti l’On. Paolo Russo, deputato e Presidente della 13° Commissione della Camera dei Deputati, il prof. Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, la dott.ssa Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca, Start-Up, Internazionalizzazione della Regione Campania, il prof. Giovanni Squame, Presidente ALI, il prof. Luigi Carrino, Presidente Distretto Aerospazio della Campania (DAC), l’ing. Giuseppe Morsillo, Presidente Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA) e autorevoli rappresentanti del mondo della Politica, della Finanza, dell’Industria e della Ricerca in Campania.