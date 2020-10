Vita segreta di Maria Capasso e Falchi, domenica 4 su Rai4.

Ultimo appuntamento di Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) con il ciclo cinematografico Italian Crime Stories, che domenica 4 ottobre prevede a partire dalle 21.20 il film in prima visione “Vita segreta di Maria Capasso” seguito da “Falchi”, due opere che hanno come matrice comune la città di Napoli, scenario di storie contemporanee di vita e malavita.

“Vita segreta di Maria Capasso” segna il ritorno dietro la macchina da presa di Salvatore Piscicelli, che porta sullo schermo un suo romanzo, mescolando, come nella tradizione popolare partenopea, melò e camorra: la lotta per la sopravvivenza di una madre vedova, interpretata da Luisa Ranieri, si risolve qui in una spregiudicata ascesa sociale, che non si arresta nemmeno di fronte al crimine e all’omicidio.

Figlio del celebre e iconico Nino, qui autore delle musiche, Tony D’Angelo è il regista di “Falchi”, noir metropolitano che mette al centro di una storia d’amicizia e camorra la figura di due agenti motorizzati della squadra mobile di Napoli, i falchi appunto, interpretati da Michele Riondino e Fortunato Cerlino.