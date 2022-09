Viva gli anni 90, a Villa Domi rivivono gli anni 90: ancora una serata di grandissimo successo e numeri da capogiro.

Grande esito a Villa Domi a Napoli per il party social Viva gli anni 90, location mozzafiato nota per gli eventi vip ma ora più che mai in voga per le più belle feste del wedding e i matrimoni da sogno . La festa è stata organizzata dalla pagina Viva gli anni 90 un punto fermo.

Dei social e ha visto come regina della serata la bella e simpatica Ainett Stephens che ha affiancato Domenico Kontessa , patron dell ‘ evento e proprietario di Villa Domi . patron, Emanuele Cinicola e proprietario della pagina “Viva gli anni ’90” e dal proprietario di Villa Domi, Domenico Kontessa.



Nostalgia e divertimento tra musica e balli , sulle note degli indimenticabili anni Novanta . La serata si è conclusa con il taglio della torta e con i fuochi d’artificio.

La pagina “Viva gli Anni ‘90” conta un milione e settecentomila follower ed è stata creata proprio per ricordare quel magnifico decennio che rivive ogni volta a Villa Domi a Napoli in serate magiche e indimenticabili sempre capaci di lasciare il segno . L’evento ha aperto la stagione dei party vip : grossi nomi dello show biz sono attesi per quest’ autunno , Villa Domi si conferma faro degli happening mondani per tutto il mondo della spettacolo e della tv .