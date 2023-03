VomeroSuona, duo Rea-Biondini Pianoforte-Fisarmonica sabato 25 all’Auditorium Salvo D’Acquisto.

Sul palco dell’Auditorium Salvo D’Acquisto di via Morghen, sabato 25 marzo 2023, prosegue con successo di pubblico e critica la rassegna musicale VomeroSuona con due grandi musicisti del nostro paese: Danilo Rea e Luciano Bondini.

Pianoforte e fisarmonica. Le note si fondono per diventare melodia inedita affidata alle sapienti mani di due musicisti riconosciuti a livello internazionale. Danilo Rea e Luciano Biondini regaleranno al pubblico della rassegna Vomero Suona una performance di particolare emozione.

Le composizioni dei poeti della canzone italiana saranno così reinterpretate dalla coppia Danilo Rea / Luciano Biondini in un connubio perfetto tra poesia ed emozione. Un’alchimia tra due stili improvvisativi che si perdono e si ritrovano, in un continuo ed inaspettato gioco di movimenti armonici. Esuberanze creative si fondono con intime melodie che rievocano, come in un viaggio, la grande storia della musica italiana.

Posto Unico 1° settore numerato €. 22.00+ prev.

Posto Unico 2° settore non numerato €. 18.00+ prev.

Biglietti già in vendita presso le prevendite abituali

Info ; 081.7611221 – 081.5568054 – 081.5564726

FB ; Napoli Jazz Club | Gruppo FB ; Quelli del …..napoli jazz club

Parcheggio convenzionato nelle immediate vicinanze del teatro tariffa unica €. 5.00 dalle 20 alle 23

