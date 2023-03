Vomerosuona, Enrico Rava in concerto all’Auditorium Salvo D’Acquisto sabato 11.

VOMEROSUONA

Sabato 11 Marzo 2023 ore 21.15

Auditorium Salvo D’Acquisto

Via Morghen 58 – Vomero – Napoli

ENRICO RAVA

meets Lanzoni Trio

Enrico Rava (tromba) –Alessandro lanzoni (piano)– Gabriele Evangelista (c/basso) – Enrico Morello (batteria)

Sul palco dell’Auditorium Salvo D’Acquisto di via Morghen, sabato 11 marzo 2023, prosegue la rassegna Musicale VomeroSuona con una vera leggenda del jazz: Enrico Rava.

ENRICO RAVA è sicuramente il jazzista italiano più conosciuto ed apprezzato a livello internazionale anche grazie ad una lunga attività oltreoceano. La sua schiettezza umana ed artistica lo pone al di fuori di ogni schema e ne fa un musicista rigoroso ma incurante delle convenzioni. La sua poetica immediatamente riconoscibile, la sua sonorità lirica e struggente sempre sorretta da una stupefacente freschezza d’ispirazione, risaltano fortemente in tutte le sue avventure musicali. Ha collaborato con artisti del calibro di Lee Konitz, Pat Metheny, Michel Petrucciani, John Abercrombie, Joe Anderson, Richard Gallliano, Joe Lovano …. Suonato in dischi entrati nella storia come Escalator over the Hill (1971) della compositrice statunitense Carla Bley e in album di artisti italiani come La disciplina della Terra di Ivano Fossati.

L’assegnazione del “Top Jazz 2013” come miglior nuovo talento dell’anno, attribuito dai più qualificati giornalisti italiani per la rivista Musica Jazz, colloca ormai a pieno titolo Alessandro Lanzoni fra gli artisti di maggiore personalità del jazz italiano, forte anche di un curriculum che, potendo già vantare esperienze di assoluto prestigio, da diversi anni lo ha imposto all’attenzione del mondo musicale. Per l’occasione il quartetto si completa con una ritmica composta da musicisti di grande qualità, quali Gabriele Evangelista al contrabbasso ed Enrico Morello alla batteria .

Posto Unico 1° settore numerato €. 25.00+ prev.

Posto Unico 2° settore non numerato €. 20.00+ prev.

Biglietti già in vendita presso le prevendite abituali

Info ; 081.7611221 – 081.5568054 – 081.5564726

Parcheggio convenzionato nelle immediate vicinanze del teatro tariffa unica €. 5.00 dalle 20 alle 23

