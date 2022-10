Wedding Fashion Show, venerdì 14 Al Chiar di Luna a Monte di Procida a cura de Il Calendario delle Spose.

Cavalcando l’onda del successo degli scorsi fashion days dedicati al wedding e alla

moda, Il Calendario delle Spose annuncia l’ottavo di quindici appuntamenti del

2022: Venerdì 14 Ottobre Al Chiar Di Luna location che affaccia sul mare situata

a Monte Di Procida.

Come sempre, a comunicarlo è l’ideatore dell’evento nonché titolare dell’azienda MILLIMETRICA che ne detiene i diritti, Luigi Aprea, giovane imprenditore napoletano laureato in Ingegneria Gestionale, che anche stavolta si dichiara molto soddisfatto e felice di annunciare questa nuova data ‘’Siamo rimasti subito colpiti dall’ospitalità della proprietà della location che si è rivelata una vera e propria sorpresa sia dal punto di vista tecnologico sia da quello paesaggistico’’.

Il tema del Calendario delle Spose 2022, coordinato dall’art director Ylenia Iandiorio, è

Alla Ricerca del tempo perduto, con atmosfere e scenografie storiche che percorrono l’intero progetto, e le protagoniste non sono modelle ma reali future spose.

Il Calendario è stato distribuito e pubblicizzato da media partner di rilievo, come SpesaSicura, Sposi in Campania, In Città, La Gazzetta dello Spettacolo, Radio Punto Nuovo, Vesuvio Live, D’Auria Corni e da Cristiano Libri in cartolibrerie e in edicole, ma anche in vari importanti bar della regione Campania.

Da quest’anno importante digital partner è Matrimonio.com che affiancherà il progetto in tutti gli eventi italiani.

Per le coppie di futuri sposi , Al Chiar Di Luna ha riservato un’accoglienza con formula free food & drink con finger food, a seguito della quale ci sarà la sfilata diretta e coordinata da Maurizio Cirillo di Raja Atelier, che vestirà per l’occasione modelle provenienti anche da un altro dei progetti dell’azienda Millimetrica, Il Calendario delle Studentesse: Francesca Pirozzi, Valentina Trotta, Angela Chianese, Dalila Mari, Erika De Marino, Giusy De Sena, Ilary Monsurrò, Lidia Sarappa, Lucia Buononato, Maria Vittoria Agrillo.

Inoltre, assoluta novità del 2022 ci sarà anche la sfilata atelier uomo con Arold & Arold con i modelli Giuseppe Di Domenico, Gaetano De Sena, Francesco Esposito e tanti altri.

L’evento avrà inizio alle ore 19:00 per tutte le coppie di futuri sposi, che potranno così visionare gli espositori di settore, i quali riserveranno loro importanti promozioni per il Grande Giorno.

Saranno presenti al fashion show anche i professionisti Genny Pastore Foto , Rea Academy per il make-up, Fileccia Parrucchieri per l’hairstyle, Luxury Cars and Yachts, Wedding Express, Atellana Tours, A.Paper Tale per inviti e partecipazioni, Luisstyle Gadget come occhiali, Love Bike Bar fuori chiesa, Gattimolo Luca per i fiori, Ladro di Ombre, Adrien Agency per

l’animazione, Intrat Agency per service e musica.

La comunicazione dell’evento è a cura di Millimetrica.

All’evento sarà anche possibile individuare alcune delle 12 future spose per il Calendario

2021. Si ricorda che le 12 fortunate riceveranno un buono di 500 euro da impiegare per il

loro viaggio di nozze.

I 15 Wedding Fashion Show gratuiti per le coppie di futuri sposi durante il 2022 sono

riportati su www.ilcalendariodellespose.com.