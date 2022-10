Week Fashion Glamour Integrazione 2022, a cura di Miss Ecuador in Italia e Ñaño – Onlus.

L’Organizzazione Miss Ecuador in Italia e l’Associazione Ñaño – Onlus, comunicano che la sera del 1 ottobre 2022, presso l’Agriturismo “Dolce Luna” di Milano, con la presenza del Console dell’Ecuador di Milano Dott. José CARRANZA e del Direttore Pro-Ecuador di Milano Sig. Max COELLO.é stato realizzato l’evento denominato “WEEK FASHION GLAMOUR INTEGRAZIONE 2022 – 1^ Edizione”.

Sig.rina SHANARA ORDOÑEZ Madrina dell’evento per l’estero;

La bambina . JASMINE HILARY MALAFARINA Madrina dell’evento per l’Italia;

Il bambino Dylan ORDOÑEZ, Mister Baby Integrazione 2021, invitato d’onore;

Sig.rina AMBER CAMACHO MISS ECUADOR IN ITALIA 2022;

Sig.rina CARLA RANDI, MISS TEEN INTERNACIONAL IN ITALIA 2022;

Sig.rina MARILIN RIVERA, MISS TEEN CHARMA IN ITALIA 2022;

Sig.rina SANTINA LAGANA’, CALABRIA MISS MODELS OF THE YEAR 2022;

Sig.rina SHANARA ORDOÑEZ, REINA HISPANO-AMERICANA IN ITALIA 2022.

Hanno sfilitato le Modelle che hanno indossato i vestiti creati da:

Stilista LISSETTE DE VIDAL SPAGNA

Stilista WENCESLAO ECUADOR

Stilista LAURA D’ALOIA SANTO SPIRITO (BARI) – PUGLIA

Modelle:

01)- Amber CAMACHO ECUADOR

02)- Shanara ORDOÑEZ MILANO

03)- Karla RANDI MILANO

04)- Marilin RIVERA MILANO

05)- Santina LAGANA’ CALABRIA

06)- Angela MENSI LODI

07)-Daiana AGUILAR PERU’

08)- Corinne CASTRONOVO PUGLIA

09)- Angela CAPUTO PUGLIA

10)- Patrizia CARBONE SARDEGNA

11)- Angelica REY COLOMBIA

12)- Sofia MARIA SPAGNA

13)- Patricia PETRI SPAGNA

14)- Lesly NICOLE SPAGNA

15)- Alexandra MANCIA SPAGNA

16)- Mia ACOSTA SALVADOR

Ha partecipato il Gruppo di ballo:

Associazione DIEGO MARTINEZ E GLADYS ROJAS – COLOMBIA

Patron Rappresentante per la Puglia:

Agenzia “RG di ROMANELLI Giuseppe, Produttore Cinematrafico, Eventi e Moda” di Martina Franca (TA) Puglia.

L’Evento è stato e realizzato creato per una Integrazione di Cultura e Moda Italiana e Latina Americana.

La Giuria ha decretato i migliori vestiti della Stilista Spagnola Sig.ra Lissette de Vidal che è stata premiata con “Un ditale e un Ago in oro” e al Secondo posto la Stilista Italiana Laura D’Aloia di Santo Spirito (BA) Puglia, che è stata premiata con “Centimetro e Forbice in Argento” .

Nella circostanza sono state premiate anche le migliore Modelle:

Prima classificata è risultata la Sig.rina CASTRONOVO Corinne di Bari (Puglia) Miss Week Fashion Integrazione in Italia che parteciperà ad un evento Internazionale in Ecuador, al secondo posto come “Miglior Passarella” la Sig.rina Patricia PETRI della Spagna.

Inoltre la Modella Sig.rina Patrizia CARBONE parteciperà ad un evento Internazionale in Urugay e la Modella Sig.rina Angela CAPUTO parteciperà ad un evento Internazionale in Colombia.