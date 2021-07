Will, weekend napoletano.

Will, community online che conta oltre 1 milione di followers su Instagram e Facebook e fenomeno social ed editoriale nato nel 2020, arriva a Napoli per parlare di partecipazione, giovani e cultura. Due gli appuntamenti in programma.

Il primo appuntamento è per venerdì 9 luglio alle 19 presso Magma House, in via San Giuseppe dei Nudi 18, per incontrare i napoletani e le napoletane che fanno parte della community. Sarà un momento di ascolto e di confronto. Si parlerà anche di quanto la partecipazione giovanile sia fondamentale per la cura della città, di cosa interessa davvero ai giovani nel dibattito pubblico e di quale futuro immaginano per l’Europa.

Sabato 10 luglio alle 10, invece, appuntamento a Mappatella Beach per partecipare alla pulizia del lido, in collaborazione con Sii turista della tua città, associazione locale impegnata nella valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio campano.

Le iniziative fanno parte di Will Meets, un tour di ascolto in Italia, da Sud a Nord, per incontrare i giovani della community, uscire dalla bolla dei social e definire un piano editoriale più inclusivo. Il team di Will è appena stato in Puglia, Calabria e Sicilia e, dopo la tappa campana, proseguirà in Lazio e nelle Marche. Il progetto si svolge in collaborazione con il Parlamento Europeo in Italia, impegnato a sua volta a stimolare la partecipazione all’iniziativa della Conferenza sul futuro dell’Europa, piattaforma lanciata dall’Unione Europea per consultare i cittadini e consentire loro di condividere le proposte per il futuro dell’UE.

Resto a disposizione e segnalo che durante gli eventi sarà anche possibile intervistare Alessandro Tommasi, fondatore e CEO di Will.